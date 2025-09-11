Александр Бастрыкин заинтересовался уголовным делом о нечестном автосалоне в Самаре

Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад об уголовном деле мошенничества при продаже автомобилей в Самарской области.

Напомним, ранее по многочисленным заявлениям в Самаре возбудили уголовное дело из-за деятельности автосалона, сотрудники которого принуждали клиентов покупать машины на невыгодных условиях по завышенным ценам, а в ряде случаев — ненадлежащего качества.

В итоге сейчас потерпевшие беспокоятся, что ущерб возмещен лишь некоторым людям, а остальные по-прежнему ждут выплат.