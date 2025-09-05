Житель Самарской области убил жену из-за разницы в заработке

В Сергиевский районный суд Самарской области отправилось уголовное дело 57-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве. Об этом сообщает региональная прокуратура.

По версии следствия, в июле 2025 г. нетрезвый мужчина поссорился с женой из-за неравного финансового положения. Во время конфликта он четыре раза ударил женщину ножом. От полученных ранений потерпевшая скончалась на месте.