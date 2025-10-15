В Тольятти возбудили уголовное дело из-за избиения подростка

В Тольятти следователи возбудили уголовное дело из-за конфликта взрослого и подростка. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

Ранее в Интернете появилось видео инцидента на ул. 40 лет Победы. Местный житель несколько раз ударил несовершеннолетнего, который проезжал мимо на велосипеде и случайно задел его малолетнюю дочь.

Уголовное дело возбудили п. "а" ч. 1 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство с применением насилия либо угрозой его применения").

Проверку также начала прокуратура Автозаводского района Тольятти.