Подросток из Тольятти стал уголовником, позарившись на "легкие" деньги

В Тольятти полицейские задержали 17-летнего местного жителя с наркотиками. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Молодого человека, прячущего что-то под листву, поймали в дачном массиве в Центральном районе. У него свертки с наркотиком. Сам задержанный, который нигде не учится и не работает, пояснил, что нашел в интернете объявление о быстром заработке и решил стать "закладчиком".

Теперь в отношении несовершеннолетнего возбудили уголовное дело, ему грозит от четырех до 20 лет лишения свободы. Отягчающим обстоятельством станет то, что подросток был в состоянии наркотического опьянения.