Тольяттинец попался на краже денег с карты собственной матери

Полиция Тольятти задержала подозреваемого в краже денег с банковской карты, передает ГУ МВД по Самарской области.

В полицию Автозаводского района обратилась 50-летняя местная жительница. Она рассказала, что с ее карты похитили 18 тыс рублей. Женщина пояснила, что накануне с карты кем-то был совершен перевод.

Полицейские установили, что деньги попали на счет сына потерпевшей — ранее судимого 31-летнего тольяттинца. Мужчина сообщил, что увидел, как мать вводит на телефоне пароль от мобильного банка, и когда она вышла из комнаты, перевел с помощью мобильного приложения с ее карты на свою все имеющиеся деньги. Похищенное он потратил на собственные нужды.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.