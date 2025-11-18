Минус 2 млн рублей на "инвестициях": в Сызрани женщину обманули аферисты

В Сызрани 58-летняя местная жительница нашла в мессенджере объявление о дополнительном заработке с помощью инвестиций, передает ГУ МВД по Самарской области. Она вступила с переписку с неизвестным, якобы биржевым аналитиком.

Тот рассказал, что можно вкладывать деньги в выгодные российские и зарубежные бизнес-проекты, но для высокого дохода требуются большие вложения. Поверив аферисту, потерпевшая взяла кредит на 2 млн рублей, перевела на указанный незнакомцем счет и стала ждать обещанных выплат.

Но средства так и не поступили, а звонивший перестал выходить на связь. Женщина поняла, что стала жертвой мошенничества и обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.