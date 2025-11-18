16+
Экономика и бизнес

Производители климатического оборудования из Самарской области представили продукцию на международной выставке

МОСКВА. 18 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В выставочном комплексе "Крокус Экспо" состоялась выставка "Мир климата ОСЕНЬ 2025", которая стала частью масштабного отраслевого события "МЕГАПОЛИС ЭКСПО: технологии и решения".

Фото: минэкономразвития Самарской области

На коллективном стенде региона, организованном при поддержке министерства экономического развития Самарской области и регионального центра "Мой бизнес", представлены три компании: производитель оборудования для систем вентиляции и кондиционирования ЗАО Новокуйбышевский завод вентиляционных заготовок "Волгопромвентиляция", производитель взрывозащищенных холодильных агрегатов ООО "Новейшие Коммуникационные Системы", поставщик климатического оборудования ООО "Торговый Дом "МОНОЛИТ".

Расширять возможности для сбыта продукции местных производителей — один из ключевых инструментов поддержки бизнеса, отмечал ранее губернатор Вячеслав Федорищев.

"Участники коллективного стенда имеют возможность презентовать свою продукцию и услуги заказчикам из смежных рынков, провести прямые переговоры, ознакомиться с последними тенденциями отрасли", — подчеркнула руководитель департамента развития предпринимательства минэкономразвития Самарской области Лариса Названова.

"Участие в рамках МЕГАПОЛИС ЭКСПО даёт нам доступ к объединённой аудитории трёх выставок — это возможность привлечь больше целевых заказчиков, выйти на смежные рынки и заключить больше реальных контрактов всего за 4 дня. Под эгидой министерства экономического развития и инвестиций Самарской области выставка предоставляет нам уникальную возможность презентовать продукцию именно тем, кто принимает решения: от закупщиков и девелоперов до представителей муниципальных структур", — отметил коммерческий директор ЗАО Новокуйбышевский завод вентиляционных заготовок "Волгопромвентиляция" Иван Федотенков.

Поддержка бизнеса осуществляется по национальному проекту "Эффективная и конкурентная экономика". Компании Самарской области могут подать заявку на участие в федеральных выставках на сайте mybiz63.ru и представить свою продукцию в составе коллективного стенда региона.

