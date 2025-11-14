Рассказывает "КонсультантПлюс": ИФНС никому не позволит обесценить свою победу в налоговом споре

Камеральная проверка декларации Покупателя по НДС повлекла за собой выездную в отношении него же проверку. Оспорить результаты через суд не удалось. Победила ИФНС, доказав фиктивность сделок, оформленных лишь на бумаге ради ничем не обоснованной налоговой выгоды.

Тогда дружественный Поставщик сделал ход конём. Он обратился в суд за взысканием с Покупателя задолженности, вокруг которой ломались копья в споре с налоговиками. В суд были представлены УПД и подписанный сторонами акт сверки расчетов, подтверждающий наличие задолженности за кирпич в сумме 5 985 312 руб. Да, между сторонами на протяжении долгого времени договора в виде отдельного документа не было, но имеется дилерский договор Продавца с производителем, у которого закупался кирпич для последующей продажи Покупателю. Судам первых двух инстанций доказательства поставки показались железобетонными, иск был полностью удовлетворён.

С кассационной жалобой в суд обратилась ИФНС. И третий суд прислушался к её доводам.

Отклоняя основанные на материалах налоговых проверок возражения ИФНС против иска, первые суды сослались на то, что спорщиками не заявлено о фальсификации договоров и УПД. Со ссылкой на ВС РФ, кассационный суд отметил, что при рассмотрении вопроса о мнимости договора и документов, подтверждающих его исполнение, суд не должен ограничиваться проверкой того, соответствуют ли представленные документы формальным требованиям. Необходимо также принимать во внимание, что при фиктивных договорных конструкциях для придания отношениям субъектов такой сделки признаков реальности, может инициироваться судебный спор с целью получения внешне безупречного судебного акта.

В настоящем деле, доказанным в другом арбитражном споре обстоятельствам противопоставлен, по сути, лишь пакет документов, подписанных аффилированными юрлицами, обладающими возможностью представления в суд внешне безупречных доказательств исполнения фиктивной сделки.

Обстоятельства явно согласованного поведения истца и ответчика (обращение Поставщика в суд с иском о взыскании долга, накапливавшегося якобы с начала 2021 года в феврале 2024 после вынесения налоговой решения о привлечении Покупателя к ответственности; фактическое признание ответчиком иска) с высокой степенью вероятности указывают на то, что инициирование настоящего спора является не способом разрешения реального имущественного конфликта, а направлено на достижение цели пересмотра результатов налоговых проверок вне процедуры, установленной главой 24 АПК и на преодоление обязательного характера вступившего в законную силу судебного акта. Третий суд в иске отказал.

ИФНС никому не позволит обесценить свою победу в налоговом споре. Если фиктивность сделки при этом была доказана, то взыскать фиктивную же задолженность, представив внешне безупречные документы в арбитражный суд в рамках отдельного разбирательства, не выйдет.

Цена вопроса: по факту, борьба за вычет НДС с суммы 5 985 312 руб. для аффилированного юр лица.

