Производитель алюминиевых полуфабрикатов наращивает объемы продукции и модернизирует мощности

Промышленные предприятия Самарской области уверенно наращивают объемы выпускаемой продукции и инвестируют в свое развитие. Самарский металлургический завод является крупнейшим в России предприятием по производству алюминиевых полуфабрикатов.

Один из цехов завода оснащен крупнейшим в мире вертикальным прессом усилием 75 тыс. тонн. Продукция применяется в самых разных сферах: автомобильной, аэрокосмической отраслях, коммерческом транспорте, на рынках упаковки и промышленных решений, строительства зданий и сооружений. Ни один самолет или вертолет в стране не обходится без металла, произведенного здесь.

"Мы активно работаем над созданием комфортных условий для бизнеса в Самарской области. Для этого регулярно проводим встречи, ведем сбор обратной связи, выезжаем на предприятия, чтобы слышать мнение наших предпринимателей и инвесторов, и снимать барьеры, мешающие их дальнейшему развитию. Регион заинтересован в новых инвестиционных проектах, и мы готовы оказывать бизнесу все необходимое содействие", — подчеркнул зампредседателя правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

На предприятии трудятся более 3 тыс. человек. Производственные мощности завода — свыше 270 тыс. тонн в год, включая литейное, прокатное, кузнечное и прессовое производства. Предприятие активно инвестирует в модернизацию и техническое перевооружение.

"В настоящее время мы устанавливаем несколько садочных печей, чтобы расширить мощности по нагреву заготовки. Параллельно идет строительство плавильно-литейного агрегата — современного, экологичного агрегата, который позволит обеспечивать производство качественными заготовками. В долгосрочной перспективе есть большой и важный проект — поставить новый прокатный корпус. Это позволит существенно расширить действующее производство — до 100 тысяч тонн готовой продукции, и создать дополнительные рабочие места", — рассказал генеральный директор АО "СМЗ" Сергей Бурцев.

Для реализации алюминиевых полуфабрикатов команда завода создала электронную торговую площадку, объединяющую покупателей и поставщиков.

За первое полугодие 2025 г. бизнес инвестировал в экономику региона более 226 млрд рублей. Это на 33,1 млрд руб. больше, чем год назад.

"Инвестиции бизнеса — это новые высокотехнологичные производства, рабочие места, а также налоги, которые мы направляем на развитие социальной сферы и повышение качества жизни наших граждан", — отмечал ранее губернатор Вячеслав Федорищев.

Благодаря нацпроекту "Эффективная и конкурентная экономика" в регионе активно реализуется широкий перечень инструментов поддержки бизнеса.