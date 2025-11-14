16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Авито Авто рассказали, какие новые авто пользовались наибольшей популярностью в октябре 2025 г. в Самарской области На Вольской предложили построить 82-метровый дом для обманутых дольщиков Названа дата открытия загородной части магистрали Центральной Парковки в 13-м микрорайоне Самары хотят застроить многоэтажками РКЦ "Прогресс" и ПривГУПС заключили соглашение о научно-техническом сотрудничестве

Экономика и бизнес

Производитель алюминиевых полуфабрикатов наращивает объемы продукции и модернизирует мощности

САМАРА. 14 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 39
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Промышленные предприятия Самарской области уверенно наращивают объемы выпускаемой продукции и инвестируют в свое развитие. Самарский металлургический завод является крупнейшим в России предприятием по производству алюминиевых полуфабрикатов.

Фото: министерство экономического развития и инвестиций Самарской области

Один из цехов завода оснащен крупнейшим в мире вертикальным прессом усилием 75 тыс. тонн. Продукция применяется в самых разных сферах: автомобильной, аэрокосмической отраслях, коммерческом транспорте, на рынках упаковки и промышленных решений, строительства зданий и сооружений. Ни один самолет или вертолет в стране не обходится без металла, произведенного здесь.

"Мы активно работаем над созданием комфортных условий для бизнеса в Самарской области. Для этого регулярно проводим встречи, ведем сбор обратной связи, выезжаем на предприятия, чтобы слышать мнение наших предпринимателей и инвесторов, и снимать барьеры, мешающие их дальнейшему развитию. Регион заинтересован в новых инвестиционных проектах, и мы готовы оказывать бизнесу все необходимое содействие", — подчеркнул зампредседателя правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

На предприятии трудятся более 3 тыс. человек. Производственные мощности завода — свыше 270 тыс. тонн в год, включая литейное, прокатное, кузнечное и прессовое производства. Предприятие активно инвестирует в модернизацию и техническое перевооружение.

"В настоящее время мы устанавливаем несколько садочных печей, чтобы расширить мощности по нагреву заготовки. Параллельно идет строительство плавильно-литейного агрегата — современного, экологичного агрегата, который позволит обеспечивать производство качественными заготовками. В долгосрочной перспективе есть большой и важный проект — поставить новый прокатный корпус. Это позволит существенно расширить действующее производство — до 100 тысяч тонн готовой продукции, и создать дополнительные рабочие места", — рассказал генеральный директор АО "СМЗ" Сергей Бурцев.

Для реализации алюминиевых полуфабрикатов команда завода создала электронную торговую площадку, объединяющую покупателей и поставщиков.

За первое полугодие 2025 г. бизнес инвестировал в экономику региона более 226 млрд рублей. Это на 33,1 млрд руб. больше, чем год назад.

"Инвестиции бизнеса — это новые высокотехнологичные производства, рабочие места, а также налоги, которые мы направляем на развитие социальной сферы и повышение качества жизни наших граждан", — отмечал ранее губернатор Вячеслав Федорищев.

Благодаря нацпроекту "Эффективная и конкурентная экономика" в регионе активно реализуется широкий перечень инструментов поддержки бизнеса.

ТЭК&Химия №11

АПК&Пищепром №29

Машиностроение №1

Гид потребителя

Последние комментарии

Петр Югов 27 октября 2025 08:55 Сбербанк объявил режим работы 3-7 ноября

Отличная новость для тех, кто планирует банковские операции на праздники.

Yuriy Yuriy 24 октября 2025 15:24 "Маловато": застройщик — о средней стоимости жилья в Самаре

Спросите Хугаева:"как на Волгарь получена экологическая экспертиза проекта КРТ"(?)...

Артем Степаненко 11 октября 2025 23:35 Фрунзенский мост выведут к Южному шоссе многоуровневой развязкой: карта

За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово

Анатолий Илларионов 04 октября 2025 00:54 На основных улицах Самары планируют частично запретить парковку машин

Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.

Петр Югов 25 сентября 2025 09:32 "Стильно, модно, молодежно": зачем банки выпускают светящиеся карты

Классно, что финансовые продукты приобретают визуальный характер — светящиеся карты точно обращают на себя внимание.

Фото на сайте

Спасибо за труд: в Усть-Кинельском наградили лучших фермеров Самарской области

Спасибо за труд: в Усть-Кинельском наградили лучших фермеров Самарской области

Не хлебом единым: показываем, как прошла агропромышленная выставка в Усть-Кинельском

Не хлебом единым: показываем, как прошла агропромышленная выставка в Усть-Кинельском

Для будущих урожаев: большой фоторепортаж с Дня поля и сенажа ПФО

Для будущих урожаев: большой фоторепортаж с Дня поля и сенажа ПФО

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30