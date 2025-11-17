В двух районах области временно отключат свет 18 и 19 ноября

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

18.11.2025 года с 11-00 до 16-00 (местного времени):

Красноармейский район:

п. Любицкий

19.11.2025 года с 08-30 до 15-30 (местного времени):

Безенчукский район:

п. г. т. Безенчук (ул. Пушкина)

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.