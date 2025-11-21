В Красноармейском и Клявлинском районах отключат свет 24 и 26 ноября

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

24.11.2025 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Красноармейский район:

п. Ленинский (ул. Молодежная, ул. Прибрежная, ул. Мирная, ул. 26 Партсъезда);

24.11.2025 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Красноармейский район:

с. Колывань (ул. Новый План);

26.11.2025 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Клявлинский район:

д. Абдикеево

26.11.2025 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Клявлинский район:

с. Черный-Ключ

26.11.2025 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Клявлинский район:

д. Зеленый Ключ

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.