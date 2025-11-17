В Самаре завершился сезон кикшеринга

Сервис Whoosh официально завершил сезон в Самаре и собрал самокаты с улиц города.
В этом году почти 90% всех поездок происходило по транспортному сценарию. В среднем, поездка длилась 12 минут минут и за это время пользователь проезжал около 4-5 км. Чаще всего самарцы брали самокат в аренду в период с 8 до 10 часов утра и с 18 до 19 часов вечера в будние дни. Всего на будние дни пришлось 70% поездок.
Самые популярные маршруты в городе проходили по Московскому шоссе и улицам Полевой, Ново-Садовой, Гагарина и Антонова-Овсеенко.
