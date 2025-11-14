Екатерина Кобленц: "Важно чувствовать разницу между трендами и хайпом"

Екатерина Кобленц, директор по маркетингу и PR ОТП Банка, приняла участие в сессии "ЛПР по правилам и без: как приносить и презентовать проекты лицам, принимающим решения; этика и эффективный подход", которая прошла в рамках НРФ9 12 ноября 2025 г. В своем выступлении Екатерина поделилась мыслями о том, какие качества должны быть у лидеров, принимающих решения (ЛПР), а также рассказала о ключевых аспектах эффективного подхода к презентации проектов.

"Важно чувствовать разницу между трендами и хайпом. Тренды — это то, что движет рынком, а хайп — это мимолетное явление", — заявила Екатерина Кобленц, акцентируя внимание на важности аналитического подхода и стратегического планирования при выборе проектов.

Спикер подчеркнула, что для успешной работы с ЛПР недостаточно просто иметь статус или высокую зарплату. Важно, чтобы человек был готов взять на себя ответственность и был в состоянии принимать решения в условиях неопределенности. Екатерина отметила, что опыт играет ключевую роль, но важно также сохранять свежий взгляд и способность к риску.

"Для того чтобы быть ЛПРом, недостаточно просто прописанных полномочий. Это история про то, чтобы реально взять на себя ответственность и быть готовым принимать решения, несмотря на возможные риски", — пояснила Екатерина.

Е. Кобленц рассказала о важности персонифицированного подхода в работе с проектами. Она подчеркнула, что подходить к каждому проекту нужно индивидуально, не следуя слепо трендам, а анализируя, как они могут принести реальную ценность. "Необходимо понимать, какую пользу ты можешь извлечь из каждого тренда и правильно применить его для компании", — добавила она.

Особое внимание Екатерина уделила важности интуиции и опыта в процессе принятия решений. Она привела пример из практики, когда проект, который казался не самым очевидным с точки зрения бизнеса, в итоге оказался успешным именно благодаря нестандартному подходу.

"Иногда интуиция и жизненный опыт играют гораздо более важную роль, чем анализ данных. Это как в случае с брендом спортивной одежды, который отказался от выхода в нишу триатлона, хотя это было бы логичным шагом с точки зрения бизнеса. Они сделали это, потому что не были в этом заинтересованы, и их решение оказалось правильным", — рассказала Екатерина.

Екатерина также подчеркнула, что для успешного принятия решений важна не только аналитика, но и способность находить баланс между различными интересами в команде. "Я скажу честно, когда все против и говорят, что так не надо делать, я скажу, хорошо, я вас уважаю, я действительно не буду этого делать. Иногда ответственность — это принять решение отказаться от проекта и своей идеи, потому что твоя команда/компания против. Так работает партнерство", — заключила Екатерина Кобленц.