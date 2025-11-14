16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Екатерина Кобленц: "Важно чувствовать разницу между трендами и хайпом" Впервые в рамках Российского винодельческого форума были представлены венгерские вина Экономика России возвращается к сбалансированным темпам роста - ВТБ Искусственный интеллект поможет продлевать ОСАГО в разы быстрее НОВИКОМ опубликовал отчетность по РСБУ за 9 месяцев 2025 года

Банки Финансы

Екатерина Кобленц: "Важно чувствовать разницу между трендами и хайпом"

САМАРА. 14 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 50
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Екатерина Кобленц, директор по маркетингу и PR ОТП Банка, приняла участие в сессии "ЛПР по правилам и без: как приносить и презентовать проекты лицам, принимающим решения; этика и эффективный подход", которая прошла в рамках НРФ9 12 ноября 2025 г. В своем выступлении Екатерина поделилась мыслями о том, какие качества должны быть у лидеров, принимающих решения (ЛПР), а также рассказала о ключевых аспектах эффективного подхода к презентации проектов.

"Важно чувствовать разницу между трендами и хайпом. Тренды — это то, что движет рынком, а хайп — это мимолетное явление", — заявила Екатерина Кобленц, акцентируя внимание на важности аналитического подхода и стратегического планирования при выборе проектов.

Спикер подчеркнула, что для успешной работы с ЛПР недостаточно просто иметь статус или высокую зарплату. Важно, чтобы человек был готов взять на себя ответственность и был в состоянии принимать решения в условиях неопределенности. Екатерина отметила, что опыт играет ключевую роль, но важно также сохранять свежий взгляд и способность к риску.

"Для того чтобы быть ЛПРом, недостаточно просто прописанных полномочий. Это история про то, чтобы реально взять на себя ответственность и быть готовым принимать решения, несмотря на возможные риски", — пояснила Екатерина.

Е. Кобленц рассказала о важности персонифицированного подхода в работе с проектами. Она подчеркнула, что подходить к каждому проекту нужно индивидуально, не следуя слепо трендам, а анализируя, как они могут принести реальную ценность. "Необходимо понимать, какую пользу ты можешь извлечь из каждого тренда и правильно применить его для компании", — добавила она.

Особое внимание Екатерина уделила важности интуиции и опыта в процессе принятия решений. Она привела пример из практики, когда проект, который казался не самым очевидным с точки зрения бизнеса, в итоге оказался успешным именно благодаря нестандартному подходу.

"Иногда интуиция и жизненный опыт играют гораздо более важную роль, чем анализ данных. Это как в случае с брендом спортивной одежды, который отказался от выхода в нишу триатлона, хотя это было бы логичным шагом с точки зрения бизнеса. Они сделали это, потому что не были в этом заинтересованы, и их решение оказалось правильным", — рассказала Екатерина.

Екатерина также подчеркнула, что для успешного принятия решений важна не только аналитика, но и способность находить баланс между различными интересами в команде. "Я скажу честно, когда все против и говорят, что так не надо делать, я скажу, хорошо, я вас уважаю, я действительно не буду этого делать. Иногда ответственность — это принять решение отказаться от проекта и своей идеи, потому что твоя команда/компания против. Так работает партнерство", — заключила Екатерина Кобленц.

Гид потребителя

Последние комментарии

Петр Югов 27 октября 2025 08:55 Сбербанк объявил режим работы 3-7 ноября

Отличная новость для тех, кто планирует банковские операции на праздники.

Петр Югов 25 сентября 2025 09:32 "Стильно, модно, молодежно": зачем банки выпускают светящиеся карты

Классно, что финансовые продукты приобретают визуальный характер — светящиеся карты точно обращают на себя внимание.

Олег Васильев 23 мая 2025 05:37 Станислав Кузнецов: "Без глобального сотрудничества победить киберпреступность невозможно"

Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде

Михаил Назаров 20 мая 2025 10:01 Сбер внедрил функцию AI-дизайна карт в мобильное приложение "СберБанк Онлайн"

Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё

Сергей Устюгов 25 сентября 2024 11:11 Клиенты Сбера могут оплачивать улыбкой покупки в модном сегменте

Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30