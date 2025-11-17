16+
Общество

В Самарской области прошел один из ключевых модулей программы "Школа героев" — "Управленческий минимум"

САМАРА. 17 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Курсанты второго потока региональной программы "Школа героев" прошли двухдневный модуль "Управленческий минимум" — один из самых интенсивных и содержательных этапов обучения. Занятия организованы АНОО ДПО "Таволга" и прошли на площадке Тольяттинского государственного университета. Модуль объединил как теорию современного менеджмента, так и большое количество практических упражнений.

Фото: АНОО ДПО Таволга

"Школа героев" — инициатива губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева, созданная в продолжение президентской программы "Время героев". Ее задача — сформировать новое поколение управленцев, которые умеют работать в условиях быстрых перемен, понимают современные вызовы и готовы брать ответственность за развитие региона.

За несколько месяцев обучения курсанты успели погрузиться в основы госуправления, изучить экономику и финансы государственного сектора, пройти практики и стажировки, запустить работу над собственными проектами. Теперь пришло время перейти от теоретических знаний к управленческим навыкам — тем, которые определяют эффективность руководителя в повседневной работе.

Именно этому и посвящен модуль "Управленческий минимум". Он начался с разговора о том, что сегодня значит быть руководителем. Участники учились отличать управление от лидерства, разбирать, как выстраивается доверие в команде, и почему современный руководитель должен быть не только постановщиком задач, но и человеком, способным вдохновлять и вовлекать.

Особое внимание уделяется командной работе. Через упражнения и фасилитационные обсуждения курсанты наблюдают, как формируется команда, почему неизбежны конфликты и как руководитель может превратить их в источник роста. Модель Такмана, примеры из практики, командные игры — все это помогает увидеть: эффективная команда не рождается сама по себе, она создается шаг за шагом.
Не менее важная часть — планирование и делегирование. Участники учились расставлять приоритеты, формулировать цели, работать с загруженным графиком и передавать задачи так, чтобы результат был предсказуемым, а сотрудники — мотивированными. Отдельная часть посвящена распространенным управленческим ошибкам — от микроменеджмента до "подразумевания", когда руководитель считает очевидным то, что сотруднику, возможно, непонятно.

Во второй день курсанты перешли к теме контроля, мотивации и обратной связи. Здесь речь шла о том, как руководителю сохранить баланс между требовательностью и поддержкой; как мотивировать сотрудников не только деньгами, но и смыслом; как давать обратную связь так, чтобы она стимулировала развитие, а не вызывала сопротивление.

Вели модуль тренеры Мастерской управления "Сенеж" президентской платформы "Россия — страна возможностей" — Андрей Миронов и Виктор Орловский. За их плечами десятилетия управленческого опыта, работа в финансах, ИТ и консалтинге, победы в конкурсе "Лидеры России". Они знают, как устроена работа руководителя "в поле", и щедро делятся практикой, проверенной в реальных проектах.
Для самих курсантов эти два дня стали не просто обучением, а своеобразной управленческой "перезагрузкой". Они пробовали новые роли, учились давать задачи и вести диалог с сотрудниками, обсуждали сложные управленческие ситуации и находили решения вместе. Модуль помог им увидеть свои сильные стороны, обнаружить точки роста и сформировать новые привычки, которые пригодятся уже на рабочем месте.

Программа "Школа героев" продолжает формировать в регионе сообщество молодых и амбициозных управленцев, готовых брать на себя ответственность и работать на результат. А модуль "Управленческий минимум" — еще один шаг в создании этого профессионального сообщества.

