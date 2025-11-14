Для участников СВО и членов их семей служба занятости проводит специализированные ярмарки вакансий

Специализированные ярмарки вакансий для участников СВО проводятся службой занятости региона на регулярной основе, — так 13 ноября центр занятости населения Самары и Волжского района организовал такую ярмарку в пос. Рощинский.

Присутствовало 13 работодателей — представители промышленного комплекса, социальной и медицинской сферы, предлагающие, в том числе надомный труд.

Предприятия-участники провели предварительные собеседования с потенциальными кандидатами из числа участников СВО и членов их семей, находящихся в поиске работы. Карьерные консультанты центра занятости населения рассказали о различных программах — о бесплатном обучении и переобучении, о возможностях открытия собственного дела с финансовой поддержкой до 100 тыс. руб., о возможностях получения финансовой поддержки для молодых специалистов при трудоустройстве на предприятия Самарской области.

"Я сам участник СВО, кадровый военный, и знаю, как непросто перестроиться, адаптироваться к мирной жизни, и тем более найти достойную работу. Для каждого человека важно чувствовать свою полезность и значимость. Особенно для мужчины, который должен зарабатывать и содержать свою семью. Такие мероприятия помогают в трудоустройстве. И это главное", — поделился впечатлениями участник ярмарки Алексей Болынов.

Кроме того, представителям предприятий региона напомнили о мерах поддержки работодателей: реализуется механизм резервирования рабочих мест для участников СВО, а также в рамках нацпроекта "Кадры" предусмотрена государственная поддержка стимулирования найма отдельных категорий граждан, в том числе участников специальной военной операции, когда работодатели могут получить частичную компенсацию затрат на выплату заработной платы.

"Мы помогаем участникам спецоперации и их близким интегрироваться в общество. Особое внимание мы уделяем индивидуальному подходу к каждому участнику, адаптируя наши мероприятия под потребности и навыки ветеранов СВО. Мы верим, что новая работа и наша поддержка помогут им вернуться к мирной повседневной жизни", — отметила заместитель руководителя центра занятости населения Самары Светлана Сафина.

По словам менеджера по развитию бренда работодателя компании "Электрощит Самара" Анастасии Скороход, подобные ярмарки — эффективные площадки для привлечения новых сотрудников: "Готовы брать людей без опыта, обучать новой профессии бесплатно. Регулярно участвуем в ярмарках вакансий, для нас это популярный канал для взаимодействия с соискателями".

Следующая специализированная ярмарка вакансий будет организована в Самаре 19 ноября во Дворце ветеранов по адресу: ул. Мориса Тореза, 103а.