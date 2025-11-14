Проект СОДБ стал одним из победителей в конкурсе библиотечных проектов "Великая война — Великая Победа"

Всероссийский конкурс библиотечных проектов "Великая война — Великая Победа. Библиотека как место памяти" проходит раз в пять лет и посвящен в этом году юбилею Победы в Великой Отечественной войне.

Конкурс направлен на выявление лучших библиотечных проектов, призванных сохранить память о Великой Отечественной войне. На конкурс было прислано 509 работ из 72 регионов России.

В номинации конкурса "Работы, выполненные в детских библиотеках" победу одержал проект СОДБ Международный онлайн-мост "Союз победителей". Автор и куратор проекта — Мария Батаева — заведующая отделом читальных залов СОДБ.

Проект вырос из цикла семейных онлайн-встреч "Диалог культур". Его главная цель — посредством телемоста объединить из разных уголков России детей и их живые семейные истории об участниках Великой Отечественной войны. За шесть лет проект объединил более 2 тыс. юных патриотов из разных уголков: Уральска (Республика Казахстан), Минска (Республика Беларусь), Ижевска (Удмуртская Республика), Снежное (Донецкая Народная Республика), Черкесск (Карачаево-Черкесская Республика).

Прежде, чем выступить, участники вместе со взрослыми собирали информацию о своих родственниках, об их трудовых подвигах времен Великой Отечественной войны, изучая семейные архивы, фотоальбомы, семейные реликвии. Чтобы найти дополнительную информацию, вели поисковую работу, используя электронные ресурсы, архивы города, военкоматы, краеведческую литературу (Книги Памяти) библиотеки.

В преддверии 80-й годовщины Победы в ВОВ 1941–1945 гг. в рамках проекта "Союз победителей" библиотека запустила областной патриотический марафон видеоисторий "Свои герои". Участники марафона записывали видеоистории, в которых они рассказывали о подвиге своего родственника, прошедшего дорогами Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Лучшие истории стали участниками седьмой Международной онлайн-встречи "Союз Победителей". Ребята на примере героев своих семей рассказывали о подвиге советских солдат, защищавших родину от немецких захватчиков в 1941–1945 гг., читали стихи, исполняли песни на родном языке. Марафон собрал более 50 видео-историй, в том числе 24 истории участников с ограниченными возможностями здоровья.