В Самарской области перекрыт суточный максимум количества осадков

В воскресенье, 16 ноября, в Самарской области был перекрыт суточный максимум количества осадков, сообщает "Приволжское УГМС".

Рекорд побит в Челно-Вершинах, где за сутки выпало 15,8 мм осадков. До этого судочный максимум там был зарегистрирован в 2012 г., он составил 13,8 мм.