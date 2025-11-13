В самарской школе № 15 прошла встреча с ветераном СВО

При содействии Самарского филиала фонда "Защитники Отечества" в самарской школе № 15 им. Хардиной прошла встреча учащихся старших классов с ветераном СВО, участником региональной программы "Школа героев" (реализуется по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева в продолжение президентской — "Время героев"), кавалером Ордена Мужества Андреем Растегаевым.

Андрей Растегаев — не просто военнослужащий, а человек с уникальным опытом и настоящий пример мужества и стойкости. Ветеран награжден медалями: "За храбрость" II степени РФ", "За боевые заслуги" ЛНР. В 2022 г. он ушел добровольцем на СВО в штурмовой отряд специального назначения "БАРС-6".

При поддержке и содействии Самарского филиала фонда "Защитники Отечества" ветеран принял участие в конкурсах: "Лидеры России", "Россия страна возможностей", "Сенеж", "Время героев". Андрей является победителем Всероссийского конкурса наставников "Быть, а не казаться". Также принимает участие в параде Победы и проводит уроки мужества в образовательных организациях.

Ветеран поделился со школьниками историями из своей службы, рассказал, что такое настоящий патриотизм, взаимовыручка и долг перед родиной. Но самым сильным моментом встречи стал его искренний рассказ о простых солдатских письмах, которые для бойцов были больше, чем просто весточки из дома.

"Мы ваши треугольнички бережно храним. Они у нас в карманах гимнастерок, у самого сердца. И знаете, что мы с ними делаем? Читаем. Перечитываем. А потом уползаем в самый темный угол блиндажа, зажимаем их в ладонях и плачем. Без стыда. Потому что они — единственное, что напоминает, ради чего мы здесь, на СВО", — поделился Андрей Растегаев.

О важности проведения подобных уроков мужества рассказала директор школы Ольга Бирина.

"Уроки мужества проводятся на протяжении всей деятельности школы. Ценность встреч с участниками специальной военной операции в том, что школьники видят проявление всех этих качеств у реальных людей. Такие встречи всегда эмоциональны, позволяют ребятам осмыслить эти ценности, принять и присвоить, что очень важно. Особо важно, что родители благодарят за то, что мы проводим эти встречи систематически, поэтому мы планируем и впредь продолжать такие встречи", — отметила директор школы.