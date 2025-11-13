Первые елочные базары в Самаре откроются 15 декабря

Мэрия Самары объявила первый конкурс по определению оператора новогодней ярмарки на территории города.

В списке пока 12 локаций, большая часть находится в Красноглинском районе.

Красноглинский район:

ул. Маршала Устинова, д. 3

пос. Прибрежный, ул. Звездная, д. 1А

пос. Красная Глинка, квартал 4, д. 7-8

пос. Мехзавод, 2 квартал, д. 52

пос. Мехзавод, кв. 4, д. 2

пос. Управленческий, ул. Кузнецова, 3

пос. Береза, 3 квартал, рядом со зданием 8А

Промышленный район:

ул. Ново-Вокзальная / ул. Вольская

Советский район:

ул. Победы, 94

Куйбышевский район:

ул. Пугачевский тракт, д. 13

Железнодорожный район:

пересечение ул. Пензенская / Владимирская

Кировский район:

пр. К. Маркса, д. 489

Первые елочные базары начнут ежедневно работать с 15 декабря по графику: с 8:00 до 22:00. В среду, 31 декабря, новогодние ярмарки будут работать с 8:00 до 12:00.