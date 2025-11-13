Первые елочные базары в Самаре откроются 15 декабря

Мэрия Самары объявила первый конкурс по определению оператора новогодней ярмарки на территории города.
В списке пока 12 локаций, большая часть находится в Красноглинском районе.
Красноглинский район:
- ул. Маршала Устинова, д. 3
- пос. Прибрежный, ул. Звездная, д. 1А
- пос. Красная Глинка, квартал 4, д. 7-8
- пос. Мехзавод, 2 квартал, д. 52
- пос. Мехзавод, кв. 4, д. 2
- пос. Управленческий, ул. Кузнецова, 3
- пос. Береза, 3 квартал, рядом со зданием 8А
Промышленный район:
- ул. Ново-Вокзальная / ул. Вольская
Советский район:
- ул. Победы, 94
Куйбышевский район:
- ул. Пугачевский тракт, д. 13
Железнодорожный район:
- пересечение ул. Пензенская / Владимирская
Кировский район:
пр. К. Маркса, д. 489
Первые елочные базары начнут ежедневно работать с 15 декабря по графику: с 8:00 до 22:00. В среду, 31 декабря, новогодние ярмарки будут работать с 8:00 до 12:00.
