Самарская область стала пилотным регионом тестирования технологии подтверждения возраста с помощью мессенджера MAX

В Самарской области стартовало пилотное тестирование инновационной технологии подтверждения возраста покупателей с помощью мессенджера MAX в торговой сети "Магнит".

"Магнит", один из ведущих ритейлеров России, первым в стране внедряет новую систему на кассах самообслуживания для продажи товаров с возрастными ограничениями. Пользователи мессенджера MAX смогут приобретать такие товары без необходимости предъявлять традиционный документ, удостоверяющий личность. Для этого достаточно привязать профиль в приложении к порталу Госуслуг и создать цифровой ID. При покупке нужно отсканировать QR-код цифрового ID на кассе самообслуживания, что гарантирует быстроту и удобство процедуры.

Цифровой ID, как уверяют разработчики, полностью безопасен. Личные данные нигде не отображаются, а персональный QR-код обновляется каждые 30 секунд, поэтому передать его другому человеку не получится. Скриншот сделать тоже нельзя — вместо фотографии будет белый экран, так запрограммировано приложение. Для реализации проекта команда "Магнита" адаптировала программное обеспечение касс самообслуживания и обеспечила полноценную интеграцию с инфраструктурой MAX.

Самарская область вошла в десятку регионов, где впервые запускается эта технология. На данный момент пилотная форма подтверждения возраста запущена в 14 гипермаркетах и около 250 магазинах у дома, работающих на территории области.

"Внедрение технологии подтверждения возраста через мессенджер MAX в сети "Магнит" является важным этапом развития региона и торговой сферы. Это повышает удобство и безопасность покупок для жителей Самарской области, сокращая время и убирая необходимость предъявления бумажных документов. Такая цифровая инновация способствует развитию IT-инфраструктуры региона и укрепляет партнёрство бизнеса и государства", — говорит руководитель по внешним коммуникациям и связям с государственными органами компании Юрий Жичкин.

Тестирование продлится два месяца, в течение которых специалисты компании будут собирать обратную связь от покупателей для повышения удобства и совершенствования пользовательского опыта. При положительных результатах проект может быть масштабирован на всю сеть.

"Для Самарской области участие в таком федеральном проекте открывает возможности для экономического роста и повышения имиджа региона как центра технологических новаций. Для торговых сетей это шанс оптимизировать процессы и улучшить взаимодействие с покупателями, что станет стимулом для дальнейшего развития рынка. Мы уверены, что проект MAX станет драйвером цифровой трансформации в области торговли и обслуживания", — прокомментировал глава регионального министерства промышленности и торговли Денис Гурков.

Напомним, что мессенджер MAX является одним из основных каналов коммуникации губернатора региона Вячеслава Федорищева и правительства с жителями Самарской области. Госпаблики https://max.ru/Fedorischev63 и https://max.ru/SamarOblast начали работу с сентября 2025 года.