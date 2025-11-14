16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
На выходные в Самарской области обещают дождь со снегом Дептранс рассчитал тариф для платных парковок на улицах Самары Более 660 единиц спецтехники выйдут на региональные трассы Самарской области зимой Современная диагностика для жителей Отрадного: в больнице установили новый компьютерный томограф Первые елочные базары в Самаре откроются 15 декабря

Общество

На выходные в Самарской области обещают дождь со снегом

САМАРА. 14 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 66
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Приволжском УГМС сообщили, что в ближайшие выходные, 15 и 16 ноября, в Самарской области выпадет дождь с мокрым снегом.

В пятницу, 14 ноября, в Самаре облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 8…13 м/с. Температура воздуха +7…+9 °C.

В субботу, 15 числа, в регионе сохранится облачная погода. Ветер юго-западный, 8…13 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6 °C. Днем +5…+10 °C, местами небольшой дождь.

16 ноября в Самарской области по-прежнему будет облачно. Ожидаются небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северо-восточный, 6…11 м/с. Температура воздуха ночью -1…+4 °C, местами гололедица, днем 0…+5 °C.

Начало следующей рабочей недели прогнозируется без осадков. В понедельник, 17 ноября, в Самаре и области будет облачно с прояснениями. Ветер юго-восточный, 4…9 м/с. Температура воздуха в ночные часы 0…-5 °C, днем столбик термометра поднимется до 0…+5 °C.

Гид потребителя

Последние комментарии

Лина Тюнина 17 октября 2025 05:50 В Самарской области построят два приюта на три тысячи животных

Очень рада за Самарскую область! Сделан шаг к цивилизованному отношению к животным. Спасибо разумному руководству.

Юрий Пестриков 19 сентября 2025 14:33 Выпускники "Транспорта Будущего" защитили проекты на "отлично"

... будущим оперативным ДИРЕКТОРАМ - ЕСТЬ наработки технических решений ПРОЛЁТНОГО транспорта; ... приглашаю ЗАИНТЕРЕССАНТОВ на совместную разработку ... pestrikov_y@mail.ru

WAT Прутков 03 сентября 2025 13:38 По реке Татьянке в Самаре, несмотря на запрет, ходят катера

Такого Бреда ещё не слышал. Ледяная река. Глубокая очень. Она не мелчает. Есть там и пляжи и катера никому не мешают. На Татьянке базируется ГИМС. Многие на катерах ездят на работу

Юрий Пестриков 04 июля 2025 06:46 Состоялся региональный отбор социальных инициатив, поданных на форум "Сильные идеи для нового времени"

... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.

jASEANAN_ Москалец 02 июля 2025 04:06 Больную рыбу, выловленную под Самарой, проверят на фибросаркому в Москве (видео)

02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно

Фото на сайте

Лучшие кадры с Парада Памяти в Самаре

Лучшие кадры с Парада Памяти в Самаре

В Самаре открылся региональный этап всероссийского конкурса "Моя профессия - ИТ"

В Самаре открылся региональный этап всероссийского конкурса "Моя профессия - ИТ"

Более 100 самарских брендов представили свои коллекции на "Территории моды"

Более 100 самарских брендов представили свои коллекции на "Территории моды"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30