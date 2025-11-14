На выходные в Самарской области обещают дождь со снегом

В Приволжском УГМС сообщили, что в ближайшие выходные, 15 и 16 ноября, в Самарской области выпадет дождь с мокрым снегом.
В пятницу, 14 ноября, в Самаре облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 8…13 м/с. Температура воздуха +7…+9 °C.
В субботу, 15 числа, в регионе сохранится облачная погода. Ветер юго-западный, 8…13 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6 °C. Днем +5…+10 °C, местами небольшой дождь.
16 ноября в Самарской области по-прежнему будет облачно. Ожидаются небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северо-восточный, 6…11 м/с. Температура воздуха ночью -1…+4 °C, местами гололедица, днем 0…+5 °C.
Начало следующей рабочей недели прогнозируется без осадков. В понедельник, 17 ноября, в Самаре и области будет облачно с прояснениями. Ветер юго-восточный, 4…9 м/с. Температура воздуха в ночные часы 0…-5 °C, днем столбик термометра поднимется до 0…+5 °C.
