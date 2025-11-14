В Самаре на ул. Ташкентской и в сквере Лосином высадят более 2,2 тыс. кустарников и деревьев

В Самаре вдоль ул. Ташкентской и на территории сквера Лосиного в пос. Толевый приступили к дополнительному озеленению, сообщает мэрия города. Сквер поселка уже украсили 10 крупномерных лип, а напротив Областного перинатального центра по ул. Ташкентской высаживают 20 елей. Также там появится 175 саженцев рябины, 50 берез, 22 липы и свыше 2 тысяч кустов снежноягодника и дерена красного.

"С этого года базой в озеленении на территории Самары будут многолетние растения, в том числе плодовые и хвойные деревья, цветущие кустарники. Особое внимание уделяем общественным пространствам, территориям рядом с учреждениями социальной сферы. Схему расположения саженцев выверяем не только со специалистами в сфере озеленения, но и с ресурсоснабжающими организациями. Важно не затронуть участки, где проходят инженерные коммуникации. Например, их довольно много в месте текущей высадки по улице Ташкентской и еще больше — на противоположной стороне улицы. Тем не менее ее в дальнейшем тоже планируем озеленять: создадим приподнятые рабатки для деревьев либо высадим кустарники", — сказал заместитель главы города Самары Евгений Владимирский.

Саженцы деревьев лиственных и хвойных пород, а также кустарники, по словам специалистов муниципального предприятия "Спецремстройзеленхоз", позволят укрепить почву разделительного газона вдоль улицы Ташкентской и создадут естественный барьер для пыли и тень.

"На участки привозим деревья, достигшие в высоту от 3,1 до 4 метров. Все саженцы с вниманием и заботой выращены дендрологами нашего питомника, посадочный материал качественный, адаптированный к местному климату, приживаемость составляет более 90%, — отметил директор МП "Спецремстройзеленхоз" Петр Кудряшов. — Перед зимовкой проведем влагозарядные процедуры, мульчирование опилками. Весной молодые насаждения подкормим, проверим их состояние".

Отметим, что в сквере Лосином пос. Толевый по просьбам жителей не только добавили липы, но и провели опиловку сухих веток. Также летом там привели в порядок клумбу, высадили цветы и покрасили скульптуру, которая считается символом этой территории.

Результатом заключительного этапа озеленения Самары в этом году станут новые деревья и кустарники, высаженные в скверах Пушкина, Нефтяников, Калинина, Победы, в скверах у ЗАГСа по улице Сергея Лазо и у Кирилло-Мефодиевского собора, а также на площади им. Куйбышева, бульваре Челюскинцев, улицах Молодежной, Молодогвардейской и др.