В Самаре на ул. Ташкентской и в сквере Лосином высадят более 2,2 тыс. кустарников и деревьев

В Самаре вдоль ул. Ташкентской и на территории сквера Лосиного в пос. Толевый приступили к дополнительному озеленению, сообщает мэрия города. Сквер поселка уже украсили 10 крупномерных лип, а напротив Областного перинатального центра по ул. Ташкентской высаживают 20 елей. Также там появится 175 саженцев рябины, 50 берез, 22 липы и свыше 2 тысяч кустов снежноягодника и дерена красного.
"С этого года базой в озеленении на территории Самары будут многолетние растения, в том числе плодовые и хвойные деревья, цветущие кустарники. Особое внимание уделяем общественным пространствам, территориям рядом с учреждениями социальной сферы. Схему расположения саженцев выверяем не только со специалистами в сфере озеленения, но и с ресурсоснабжающими организациями. Важно не затронуть участки, где проходят инженерные коммуникации. Например, их довольно много в месте текущей высадки по улице Ташкентской и еще больше — на противоположной стороне улицы. Тем не менее ее в дальнейшем тоже планируем озеленять: создадим приподнятые рабатки для деревьев либо высадим кустарники", — сказал заместитель главы города Самары Евгений Владимирский.
Саженцы деревьев лиственных и хвойных пород, а также кустарники, по словам специалистов муниципального предприятия "Спецремстройзеленхоз", позволят укрепить почву разделительного газона вдоль улицы Ташкентской и создадут естественный барьер для пыли и тень.
"На участки привозим деревья, достигшие в высоту от 3,1 до 4 метров. Все саженцы с вниманием и заботой выращены дендрологами нашего питомника, посадочный материал качественный, адаптированный к местному климату, приживаемость составляет более 90%, — отметил директор МП "Спецремстройзеленхоз" Петр Кудряшов. — Перед зимовкой проведем влагозарядные процедуры, мульчирование опилками. Весной молодые насаждения подкормим, проверим их состояние".
Отметим, что в сквере Лосином пос. Толевый по просьбам жителей не только добавили липы, но и провели опиловку сухих веток. Также летом там привели в порядок клумбу, высадили цветы и покрасили скульптуру, которая считается символом этой территории.
Результатом заключительного этапа озеленения Самары в этом году станут новые деревья и кустарники, высаженные в скверах Пушкина, Нефтяников, Калинина, Победы, в скверах у ЗАГСа по улице Сергея Лазо и у Кирилло-Мефодиевского собора, а также на площади им. Куйбышева, бульваре Челюскинцев, улицах Молодежной, Молодогвардейской и др.
Последние комментарии
Очень рада за Самарскую область! Сделан шаг к цивилизованному отношению к животным. Спасибо разумному руководству.
... будущим оперативным ДИРЕКТОРАМ - ЕСТЬ наработки технических решений ПРОЛЁТНОГО транспорта; ... приглашаю ЗАИНТЕРЕССАНТОВ на совместную разработку ... pestrikov_y@mail.ru
Такого Бреда ещё не слышал. Ледяная река. Глубокая очень. Она не мелчает. Есть там и пляжи и катера никому не мешают. На Татьянке базируется ГИМС. Многие на катерах ездят на работу
... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.
02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно