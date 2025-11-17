16+
Образование Общество

Мотивирующая атмосфера: как выглядит ИТ-лаборатория "РЕД СОФТ"

САМАРА. 17 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Открытие ИТ-лаборатории стало результатом успешного многолетнего сотрудничества Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ) и компании "РЕД СОФТ". Университет в 2022 году принял стратегию перевода своей ИТ-инфраструктуры на отечественное ПО в рамках программы импортозамещения.

Фото: Юлия Зиганшина

Как рассказал заместитель генерального директора "РЕД СОФТ" Рустам Рустамов, на выбор ПГУТИ в качестве площадки для ИТ-лаборатории повлияли несколько факторов:

  • профильная специализация вуза в области телекоммуникаций и ИТ-технологий;
  • наличие развитой технической базы и высококвалифицированного профессорско-преподавательского состава;
  • стремление университета развивать современные технологии и поддерживать высокий уровень подготовки выпускников;
  • важность региона для развития российского ИТ-сектора.

"Повлияло также и то, что рабочие станции вуза были уже переведены на отечественную операционную систему "РЕД ОС". Импортозамещение составило 100 процентов, а это более 1000 компьютеров для учебной деятельности и свыше 200 для административных нужд и хозяйственной части", — добавил Рустам Рустамов.

Работа над проектом заняла около трех месяцев, от момента утверждения концепции до полноценного запуска лаборатории. За этот период были проведены организационные мероприятия, закуплено необходимое оборудование и созданы учебные материалы.

Основная цель ИТ-лаборатории "РЕД СОФТ" в ПГУТИ — подготовка высококвалифицированных специалистов для цифровой экономики страны и поддержке отечественных ИТ-компаний. Благодаря лаборатории студенты получили возможность углубленно изучать продукты компании, осваивать практические навыки сборки RPM-пакетов под операционную систему "РЕД ОС", разрабатывать приложения в сфере информационной безопасности и прикладной разработки. С помощью "РЕД СОФТ" вуз получил дополнительную площадку для подготовки конкурентоспособных кадров и расширения для исследовательской деятельности.

Обучение в лаборатории проходит исключительно на российских технических решениях. Здесь установлены современные компьютеры, серверы и сетевое оборудование, позволяющие эффективно проводить занятия и эксперименты на отечественных цифровых сервисах и платформах.

Также на операционной системе "РЕД ОС" уже стоят специальные программы для образования, а также весь необходимый софт: антивирусы, почта, браузеры, словари, тестовые редакторы, базы данных и мультимедийные приложения.

При создании дизайна аудитории приоритетом была функциональность и комфорт для обучающихся. Дизайнеры стремились создать современную рабочую зону, где студент чувствует себя уверенно и сосредоточенно. Интерьер выполнен в стилистике высокотехнологичных компаний: светлые тона стен, современная мебель, удобные рабочие места.

Оформление включает элементы бренда "РЕД СОФТ": фирменные цвета, логотипы, тематические иллюстрации. Все это создает атмосферу доверия, мотивируя студентов на изучение отечественных ИТ-технологий.

По словам Рустама Рустамова, партнерство "РЕД СОФТ" и ПГУТИ охватывает широкий спектр направлений совместной деятельности. Это:

  • совместная образовательная программа с разработкой специальных курсов и модулей, адаптированных под потребности рынка труда;
  • организация производственной практики для студентов на предприятиях компании;
  • проведение исследований и разработок совместно с сотрудниками и студентами университета;
  • участие в научной деятельности путем организации конференций и семинаров;
  • подготовка персонала и проведение специализированных тренингов по информационным технологиям и защите данных;
  • поддержка развития материальной базы университета, оснащение современными технологиями и оборудованием;
  • реализация инновационных проектов и стартапов, поддерживающих развитие региональной технологической экосистемы.

"Эти меры направлены на создание профессиональных компетенций будущих ИТ-специалистов", — резюмировал Рустам Рустамов.

Гид потребителя

