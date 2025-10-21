Школьники Самары будут изучать цифровые технологии

В 64 школах Самары учащиеся 5-9 классов начали изучать основы программирования на внеурочных занятиях. Курс продлится до конца года и охватит более 2200 детей. В программе используется подход смешанного обучения — сочетание занятий в классе с учителем и индивидуальной работы в облачной онлайн-системе. Программа разработана школой программирования "Алгоритмика". Все учителя, участвующие в проекте, проходят подготовку по специальной программе повышения квалификации.

В ходе обучения школьники знакомятся с различными аспектами разработки программных продуктов. Занятия начинаются с базовых понятий и постепенно усложняются: последовательно добавляются новые блоки изучения алгоритмических концепций и программирования. Таким образом, ребята смогут попробовать себя в роли тестировщика, разработчика, познакомиться с профессией инженера по искусственному интеллекту и другими IT-специальностями.

Наталья Красулина, управляющий Самарским отделением Сбербанка:

"В современном мире необходимо осваивать цифровые навыки, знакомиться с искусственным интеллектом, понимать, как его применять. Программа "Алгоритмика" помогает детям освоить процесс написания кода легко и интересно. Уроки построены таким образом, что каждый ребенок продвигается индивидуально. Если ребёнок выполняет все задания по уроку быстрее одноклассников, ему предоставляется дополнительное творческое задание".

Виктор Акопьян, министр образования Самарской области:

"В Самарской области уделяется большое внимание профориентации подрастающего поколения. На кружках и внеурочных занятиях ребята узнают о востребованных в регионе и стране профессиях, пробуют себя в них. В рамках данного курса самарские школьники получат возможность больше узнать о профессиях сферы IT, о цифровых технологиях, программировании".