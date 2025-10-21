16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Школьники Самары будут изучать цифровые технологии Научно-образовательный центр "Инженерия будущего" завершает свою деятельность СоюзМаш России при поддержке Ростеха запускает новый сезон одного из крупнейших инженерных проектов для школьников Прокуратура начала проверку в самарском колледже из-за сообщения об антисанитарии Диалог о будущем школ: в Самарской области министр образования провел просветительскую лекцию Российского общества "Знание"

Образование Общество

Школьники Самары будут изучать цифровые технологии

САМАРА. 21 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 48
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В 64 школах Самары учащиеся 5-9 классов начали изучать основы программирования на внеурочных занятиях. Курс продлится до конца года и охватит более 2200 детей. В программе используется подход смешанного обучения — сочетание занятий в классе с учителем и индивидуальной работы в облачной онлайн-системе. Программа разработана школой программирования "Алгоритмика". Все учителя, участвующие в проекте, проходят подготовку по специальной программе повышения квалификации.

В ходе обучения школьники знакомятся с различными аспектами разработки программных продуктов. Занятия начинаются с базовых понятий и постепенно усложняются: последовательно добавляются новые блоки изучения алгоритмических концепций и программирования. Таким образом, ребята смогут попробовать себя в роли тестировщика, разработчика, познакомиться с профессией инженера по искусственному интеллекту и другими IT-специальностями.

Наталья Красулина, управляющий Самарским отделением Сбербанка:

"В современном мире необходимо осваивать цифровые навыки, знакомиться с искусственным интеллектом, понимать, как его применять. Программа "Алгоритмика" помогает детям освоить процесс написания кода легко и интересно. Уроки построены таким образом, что каждый ребенок продвигается индивидуально. Если ребёнок выполняет все задания по уроку быстрее одноклассников, ему предоставляется дополнительное творческое задание".

Виктор Акопьян, министр образования Самарской области:

"В Самарской области уделяется большое внимание профориентации подрастающего поколения. На кружках и внеурочных занятиях ребята узнают о востребованных в регионе и стране профессиях, пробуют себя в них. В рамках данного курса самарские школьники получат возможность больше узнать о профессиях сферы IT, о цифровых технологиях, программировании".

Гид потребителя

Последние комментарии

Юрий Пестриков 19 сентября 2025 14:33 Выпускники "Транспорта Будущего" защитили проекты на "отлично"

... будущим оперативным ДИРЕКТОРАМ - ЕСТЬ наработки технических решений ПРОЛЁТНОГО транспорта; ... приглашаю ЗАИНТЕРЕССАНТОВ на совместную разработку ... pestrikov_y@mail.ru

Илья Смирнов 17 октября 2024 09:07 В Самаре пройдет День профориентации в ИТ для школьников

В области талантливых ребят достаточно много, такие мероприятия нужно поставить на поток.

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:24 В Самаре оцифровывают одну из крупнейших в России коллекцию бабочек

Дело нужное. Хрупкий материал...

Наталья Кузнецова 05 февраля 2022 16:35 Самарские школьники переведены на "удаленку"

9 и 11классы не белеют?

Андрей Куропаткин 02 июня 2021 10:42 Сотни самарцев выстроились перед школой на 5-й просеке

Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу

Фото на сайте

Охотились за «флагами»: рассматриваем фото с соревнований Volga CTF

Охотились за «флагами»: рассматриваем фото с соревнований Volga CTF

Кадры на перспективу: показываем, как студенты создают проекты с ИИ

Кадры на перспективу: показываем, как студенты создают проекты с ИИ

Интенсив для будущих айтишников: фоторепортаж с VSFI 2025

Интенсив для будущих айтишников: фоторепортаж с VSFI 2025

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2