"Каждый проект уникален": инженер, аспирант и преподаватель Дмитрий Воробьев о науке, авиации и VR

Инженер, аспирант и преподаватель Самарского университета им. Королёва Дмитрий Воробьев совмещает научную деятельность с образовательной: работает на кафедре обработки металлов давлением, участвует в инженерных проектах для авиационной промышленности и обучает студентов VR-технологиям. В интервью он рассказывает о своём профессиональном пути, участии в инженерных проектах, подходах к преподаванию и применении современных технологий в образовании.

— Вы родились и получили среднее образование в Тольятти. Почему выбрали для обучения другой город, Самарский университет им. Королёва? Какие навыки, полученные здесь, считаете наиболее ценными?

— Я окончил школу № 40 в Тольятти. Она была стандартной, без особых уклонов, а решение о поступлении в Самару во многом сложилось под влиянием друзей из моего окружения. Ещё один фактор — близость к дому: не хотелось уезжать слишком далеко, и Самара оказалась оптимальным вариантом.

Что касается навыков, которые я приобрёл, их можно разделить на две большие группы. Первая — коммуникационные навыки. Преподавание, защита проектов на конкурсах, работа с коллегами — всё это научило меня взаимодействовать с разными людьми и аудиториями. Публичные выступления и обсуждения проектов развили уверенность и способность доносить информацию доступно и убедительно.

Вторая важная компетенция — умение искать информацию. В научной, инженерной деятельности постоянно приходится погружаться в незнакомые темы, работать с большим объёмом данных и быстро разбираться в сложных вопросах. Этот навык помогает справляться с любыми проектами — даже если суть задачи совершенно новая, я могу быстро найти нужные сведения, структурировать их и применить на практике.

— Почему после окончания обучения вы решили остаться в университете в качестве молодого учёного-инженера? Чем интересна эта работа?

— Мой путь в науку начался частично по моей воле, частично — по приглашению научного руководителя. На четвёртом курсе мне предложили участвовать в проекте "Стартап как диплом" с совместной разработкой с Самарским государственным медицинским университетом. В рамках него мы создали устройство для автоматизированной гибки челюстно-лицевых имплантатов. Это сочетание машиностроения и медицины показалось мне очень интересным, и я решил попробовать. После этого заведующий кафедрой предложил мне работу лаборантом, и я согласился. Работа оказалась увлекательной, потому что каждый проект уникален. Нет рутины, задачи постоянно меняются, и именно это поддерживает интерес и мотивацию.

В научной работе мне особенно нравится, что каждый проект требует разного подхода: иногда это разработка программного обеспечения, иногда — экспериментальные исследования, иногда — моделирование технологических процессов. Такой набор нестандартных задач помогает развиваться, применять разнообразные методы и оставаться вовлечённым в процесс.

— Вы реализуете инженерные проекты для авиационных заводов, включая создание автоматизированного рабочего места для инженеров Казанского авиационного завода им. Горбунова. Расскажите о задачах и значении этого проекта.

— Этот проект связан с модернизацией производственных технологий. А конкретно, с производством обшивки и каркаса для самолета Ту-214, который пришел на смену "Боингам" и "Аэрбасам", и для самолета Ту-160 — стратегического бомбардировщика, нашего "Белого лебедя". В современном авиапроме самолёты усложняются: аэродинамика совершенствуется, обшивка и каркас для таких сложных систем как самолеты становятся крупногабаритными и сложными по форме. Производить такие детали становится всё труднее, особенно из длинномерных листов 6-8 метров с множеством изгибов и сопряжений. Именно поэтому необходимо модернизировать оборудование и подход к производству.

И для решения этой задачи мы вместе с Уральским инжиниринговым центром модернизируем растяжно-обтяжные прессы конца 80-х годов, переводим их на ЧПУ (числовое программное управление), ставим новую гидравлику и разрабатываем программное обеспечение. Это позволяет минимизировать отбраковку, снизить человеческий фактор и повысить качество готовых изделий.

В рамках университета я занимаюсь моделированием технологических процессов: создаю программы для управления оборудованием, рассчитываю кинематику пресса и подготавливаю автоматизированное рабочее место для технолога. Это сочетание инженерной практики и программирования делает проект комплексным, интересным и наглядно демонстрирует, как наука напрямую улучшает производство.

— Вы также преподаёте студентам VR-технологии. В каких сферах это может пригодиться?

— VR-технологии мы применяем в инжиниринге для визуализации сложных объектов. Например, в авиастроении много деталей каркаса, и на обычном экране не всегда видно ошибки. VR позволяет "перенестись" внутрь виртуального пространства, вращать объекты, проверять конструкции и выявлять потенциальные ошибки ещё до производства.

Это особенно полезно при сборке сложных узлов или агрегатов. Мы создаём виртуальные двойники и тренажёры, например, для сборки штамповой оснастки. Оснастка — тяжёлый металлический инструмент, а VR позволяет безопасно отработать сборку и понять устройство механизма без риска для человека и оборудования.

Кроме инженерного применения, VR активно используется в образовательных целях: студенты осваивают навыки проектирования и сборки деталей, учатся оценивать конструкции в объёме и на практике видят, как будут работать реальные механизмы.

— Как вам удаётся совмещать преподавание и собственное обучение?

— Это сложно. Переключаться между ролью преподавателя и аспиранта тяжело, но есть свои плюсы. По возрасту я близок к студентам, поэтому легче удерживать их внимание и объяснять сложные вещи доступно.

Мы стараемся показывать студентам, зачем нужна теория и как применять её на практике. Это делает обучение живым и интересным. Кроме того, преподавание помогает самому лучше структурировать знания, анализировать материал и находить нестандартные решения для инженерных задач.

— Расскажите о перспективах ближайших лет, какие задачи перед собой ставите, над какими проектами планируете работать?

— Основной проект сейчас, над которым работает большая команда инженеров в университете — модернизация оборудования для производства обшивок самолётов. Проект планируется масштабировать: не только для Казанского авиационного завода, но и для других предприятий, включая сотрудничество с самарским заводом "Авиакор-авиационный завод" на выпуске опытной партии самолётов ТВРС-44 "Ладога".

Цель — внедрять наше программное обеспечение и методики по всей стране, повышать эффективность производства и минимизировать ошибки при изготовлении крупных и сложных деталей. Такой подход объединяет научную работу, инженерное проектирование и образовательные технологии в одном комплексном процессе.