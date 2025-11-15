В Приволжском районе пьяный водитель, лишенный прав, стал фигурантом уголовного дела

В с. Обшаровка сотрудниками Госавтоинспекции для проверки документов был остановлен автомобиль Lada Vesta. 39-летний водитель оказался пьян и в октябре прошлого года уже лишен прав за нетрезвое вождение.

Медицинское освидетельствование подтвердило факт употребления им алкоголя.

В ходе опроса ранее не судимый мужчина пояснил полицейским, что знал о запрете на управление им транспортными средствами, но надеялся на то, что не будет остановлен сотрудниками полиции.

Возбужденное в отношении водителя по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 УК РФ "Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость" с утвержденным обвинительным актом направлено в суд для рассмотрения по существу.