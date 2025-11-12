Судимый мужчина похитил у рыбака надувную лодку и музыкальную колонку

В полицию Красноярского района обратился 71-летний рыбак. Он сообщил, что во время отдыха на пляже реки Сок кто-то похитил его вещи: музыкальную колонку, надувную лодку и портативное зарядное устройство. Стоимость похищенного он оценил в 30 тыс. рублей, передает ГУ МВД по Самарской области.

Потерпевший сообщил, что, расположившись на берегу реки, расставил удочки. Поддавшись азарту, на непродолжительное время, оставил личные вещи без присмотра, а когда вернулся с уловом, обнаружил пропажу.

Правоохранители выяснили, что похищенное находится в одном из комиссионных магазинов, и установили личность подозреваемого — ранее неоднократно судимого 45-летнего мужчины. Тот пояснил, что похитил вещи и сдал их в комиссионный магазин. Вырученные деньги он потратил на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 статьи 158 УК РФ. Расследование продолжается.