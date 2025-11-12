Судимый мужчина похитил у рыбака надувную лодку и музыкальную колонку

В полицию Красноярского района обратился 71-летний рыбак. Он сообщил, что во время отдыха на пляже реки Сок кто-то похитил его вещи: музыкальную колонку, надувную лодку и портативное зарядное устройство. Стоимость похищенного он оценил в 30 тыс. рублей, передает ГУ МВД по Самарской области.
Потерпевший сообщил, что, расположившись на берегу реки, расставил удочки. Поддавшись азарту, на непродолжительное время, оставил личные вещи без присмотра, а когда вернулся с уловом, обнаружил пропажу.
Правоохранители выяснили, что похищенное находится в одном из комиссионных магазинов, и установили личность подозреваемого — ранее неоднократно судимого 45-летнего мужчины. Тот пояснил, что похитил вещи и сдал их в комиссионный магазин. Вырученные деньги он потратил на личные нужды.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 статьи 158 УК РФ. Расследование продолжается.
Последние комментарии
Эта новость не соответствует действительности! Дети не имеют никакого отношения к наркотикам и никогда не занимались их распространением. Детей задержали сотрудники ГНК, избили, заставили всё признать. Однако позже этих же сотрудников и руководство ГНК также задержали по подозрению в сбыте наркотиков. Вероятно, впоследствии их отпустили. Сотрудники СУ СК по г. Новокуйбышевск и прокуратуры решили привлечь к ответственности невиновных людей нашего города, чтобы получить выгоду, повысить статистику, получить премии и выполнить план. Это уголовное дело неоднократно возвращалось прокурору из-за ошибок. Также судья Октябрьского районного суда г. Самара вернул его прокурору как «незаконное и сфальсифицированное». В настоящий момент прокуратура лично заинтересованная в обвинительном исходе этого дела утвердила обвинение в третий раз и направило в суд. ПРОСИМ ВСЕХ НЕРАВНОДУШНЫХ ПОМОЧЬ ДЕТЯМ! Ваш комментарий очень важен. И будет использован в суде. Будет опубликована вся подробная информация, подтверждающая невиновность детей и коррупционные манипуляции органов, все бумаги и постановления, а так же лица их подписывающие если Администрация г. Новокуйбышевск не обратит внимание и не спасет человеческие жизни!
И что ж там изощрённого? Обычная стандартная схема лохотрона.
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли