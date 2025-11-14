В Самарской области мигрант настойчиво пытался дать взятку сотрудникам ДПС

В конце октября в Кошкинском районе госавтоинспекторы остановили для проверки документов 34-летнего водителя, прибывшего из одной из соседних республик. Он управлял автомобилем, не имея при себе водительских прав и ОСАГО. Об этом сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Во время оформления административного материала в патрульном автомобиле правонарушитель предложил полицейскому взятку, чтобы его не привлекали к ответственности. Госавтоинспектор отказался от вознаграждения и предупредил водителя об ответственности. Однако иностранец не прекратил свои коррупционные действия и положил деньги в подлокотник между передними сидениями патрульного автомобиля.

Полицейские задержали правонарушителя, передали следователям, а также оштрафовали на 1300 рублей по статьям 2 ст. 12.3.2 КоАП РФ, ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ.

По материалам, собранным сотрудниками Госавтоинспекции, группой дознания О МВД России по Кошкинскому району в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье "Мелкое взяточничество". Правонарушитель помещен в Центр временного содержания иностранных граждан Главного управления МВД России по Самарской области.