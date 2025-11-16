16+
Преступления Происшествия

Самарские следователи подробно рассказали, как раскрывали убийство Виктора Тархова

САМАРА. 16 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Фото: Дмитрий Бурлаков

Сотрудники Следственного комитета и МВД из Самарской области рассказали подробности расследования убийства экс-мэра Самары Виктора Тархова и его супруги в передаче "Расследование Эдуарда Петрова. Особо опасная внучка".

Напомним, по факту убийства Виктора Тархова и его жены Следственный комитет возбудил уголовное дело. Это произошло после того, как супруги перестали выходить на связь в декабре 2024 года. Есть данные, что чета Тарховых вошла в квартиру, потом туда зашла их внучка Екатерина. Больше Тарховы-старшие не выходили, а внучка выносила пакеты и бочки. Екатерина стала фигуранткой уголовного дела по п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух человек").

По словам следователей, когда они обратились к внучке Тарховых, та сказала, что бабушка с дедушкой просто уехали. Вот только их мобильные телефоны все время оставались подключены к одной и той же базовой станции, а значит — никуда не перемещались. Затем правоохранители пришли с обыском домой к Екатерине. Там под матрасом на кровати нашли телефоны Виктора и Натальи. Судя по всему, какое-то время внучка отвечала на СМС под видом Виктора Тархова. Эти сообщения показались странными адресатам, потому что заметно отличались от тех, что писал сам Виктор. Также в квартире внучки нашли паспорта, водительские удостоверения и кредитные карты пропавших родственников.

После этого Екатерину проверили на полиграфе. Она озвучила несколько разных версий того, где находятся ее дедушка с бабушкой. То ли они прячутся от кого-то в Московской области, то ли уехали в Москву на лечение. Однако следователи посчитали, что слова девушки не были правдивы, и ее отправили под стражу.

Как рассказал руководитель третьего отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Самарской области Денис Пронюшкин, с 3 января подозреваемая закупила более 170 л жидкого азота, сабельную пилу, более 30 кг каустической соды и пластиковые бочки. На записях камер видеонаблюдения в подъезде и во дворе дома, где жил Виктор Тархов, видно, как Екатерина затаскивает все это в квартиру. 

По словам самой Екатерины Тарховой, которая позже дала признательные показания, у нее было двое подельников из Грузии: Светлана Метревели и ее племянник Дмитрий Метревели. Якобы Екатерина познакомилась со Светланой на отдыхе в Грузии, а потом попала под ее влияние.

Как оказалось, Светалана Метревели родилась в Куйбышеве, выросла тут же. В 2015 г. ее объявили в розыск правоохранители из Тульской области по делу о невыплате зарплаты.

Предположительно, летом 2024 г. Метревели передала Екатерине Тарховой настойку с наркотическим веществом. Подельники планировали опоить жертв и убедить переоформить имущество на внучку. Однако вещество не дало нужного эффекта.

Тогда в Самару приехал племянник Светаланы Метревели — Дмитрий, учившийся на врача. Он привез некие таблетки, которые Екатерина незаметно подкладывала родственникам. В результате ближе к новому году Виктор Тархов уже не мог вставать. Но вот его жена оказалась крепче и даже выходила на улицу. Подельники решили ускорить процесс. Дмитрий Метревели пробрался в квартиру Тарховых, спрятался на балконе, а ночью напал на Наталью Тархову и связал ее.

После того, как жертв отравили, их тела заморозили с помощью жидкого азота и расчленили. Как рассказал следователь, расчлененные части тел по указанию Светланы Метревели смешали с гречкой, пропустили через мясорубку, а потом разложили по пакетам и сумкам и раскидали по мусорным контейнерам.

Сотрудники СК больше месяца безрезультатно искали фрагменты тел на полигоне ТБО "Преображенка". Однако следов, найденных в квартире Тарховых, оказалось достаточно, чтобы подтвердить, что они были убиты. Несмотря на тщательную уборку, которую провели злоумышленники, в холодильниках, на стенах, потолке, полу, камине и книгах правоохранители обнаружили частицы крови, кожи и внутренних органов жертв.

Сейчас Екатерина Тархова находится в СИЗО, ей предъявлено обвинение в убийстве двух человек с особой жестокостью, совершенное группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 105 УК РФ) и мошенничестве (ст. 159 УК РФ). Светлана и Дмитрий Метревели находятся в Грузии, их объявили в международный розыск.

Кроме того, в деле фигурирует и мать Светланы Метревели, 78-летняя Таисия Киселева. Ей предъявили обвинение в мошенничестве с имуществом убитых. По версии следствия, она, действуя в сговоре с Екатериной Тарховой и другими лицами, мошенническим путем завладела автомобилем супруги мэра и продала его более чем за 1 млн рублей. Женщину отправили под домашний арест, давать показания она отказалась.

Отметим, что Таисия Киселева в 1988 г. была осуждена за убийство мужа. Она застрелила супруга, а затем с помощью свой дочери спустила тело под лед на Волге.

