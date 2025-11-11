Жительница Самарской области убила отца и покушалась на жизнь матери

В Чапаевске 44-летняя местная жительница стала фигуранткой уголовного дела об убийстве и покушении на убийство. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, в ноябре женщина дома поругалась со своей 74-летней матерью и несколько раз ударила ее ножом. Когда за потерпевшую вступился 80-летний отец обвиняемой, он получил два удара ножом в грудь. В итоге мужчина скончался на месте, а пострадавшую пенсионерку успели спасти медики.