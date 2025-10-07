16+
Владельца самарского "АвтоМАЗа" будут судить из-за махинаций на 560 млн руб. с автобусами

7 ОКТЯБРЯ.
Самарское ООО "АвтоМАЗ" фигурирует в уголовном деле о поставках по завышенным ценам автобусов в Ханты-Мансийский автономный округ - Югру (ХМАО). По версии следствия, было похищено более 560 млн рублей.

Как сообщила прокуратура ХМАО, завершено расследование уголовного дела в отношении двух бывших должностных лиц департамента дорожного хозяйства и транспорта автономного округа и бывшего директора коммерческой организации, осуществляющей продажу автобусов.

По данным СМИ, речь идет о бывшем первом заместителе директора департамента дорожного хозяйства и транспорта ХМАО Андрее Середневе, экс-начальнике окружного управления транспорта этого департамента Ольге Власовой и бывшем директоре "АвтоМАЗа" Тимуре Мальцагове.

"В зависимости от степени участия каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных пп. "в, г, е" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий, совершенное группой лиц по предварительному сговору из корыстной или иной личной заинтересованности), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере)", — указывается в пресс-релизе прокуратуры.

По версии следствия, в 2023 г. фигурирующие в уголовном деле должностные лица департамента организовали закупку 165 пассажирских автобусов у организации, с директором которой находились в сговоре. Транспорт приобретался по завышенной цене, при этом он не соответствовал условиям госконтракта. Так, автобусы не были оснащены кондиционерами, валидаторами системы оплаты, счетчиками пассажиропотока на 3 двери, а также тонированными стеклопакетами салона.

Сообщается, что цена автобуса, приобретенного у "АвтоМАЗа", была на 2 млн руб. выше, чем официального дистрибьютора.

В ходе следствия приняты обеспечительные меры — наложен арест на имущество организации-поставщика и личное имущество фигуранта, общей стоимостью более 1,5 млрд рублей.

Ранее департамент дорожного хозяйства и транспорта ХМАО пытался взыскать с "АвтоМАЗа" штраф в 1,3 млрд руб. за нарушение условий контрактов. Однако в апреле 2025 г. Арбитражный суд ХМАО отказал в удовлетворении иска, указав, что размер штрафа рассчитан не верно. В материалах дела также раскрыта общая стоимость контрактов — 3,07 млрд рублей.

ООО "АвтоМАЗ" было создано 2 декабря 2013 года. Компания входила в группу организаций, связываемых с так называемой ОПГ "Законовские" и специализировавшихся на пассажирских перевозках: ООО "Самара Авто Газ", ООО "Шоссе", ООО "Рейс", ООО "ЭкспрессАвто" и другие. В 2021 г. "Самара Авто Газ", являвшийся к тому моменту основным оператором автобусных маршрутов в Самаре, перешел московскому холдингу "Ранд-Транс". Тогда владельцем "Самара Авто Газа", как и "АвтоМАЗа" де-юре стал Александр Судаков. В "АвтоМАЗе" в 2022 г. его в качестве учредителя, по данным ИАС ИАС Seldon.Basis, сменил Тимур Мальцагов (он же был и директором компании до 2024 года).

Интересно, что в материалах торгов на поставку автобусов в ХМАО в качестве адреса электронной почты "АвтоМАЗа" указан valery.starshinov@gmail.com. Валерий Старшинов с 2017 по 2023 гг. был гендиректором ООО "Ранд-Транс".

