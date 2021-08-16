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Транспорт и связь Экономика и бизнес

"Самара Авто Газ" переходит холдингу "Ранд-Транс"

САМАРА. 16 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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"Самара Авто Газ" переходит в руки московского инвестора — холдинга "Ранд-Транс", пишет "Самарское обозрение".

ООО "Самара Авто Газ" ("САГ") зарегистрировано в 2004 году. С 2014 г. компания осуществляет перевозки пассажиров по маршрутам городского округа Самара. В настоящее время предприятие обслуживает 82 маршрута: 45 городских, 29 дачных и восемь маршрутов к городским кладбищам в дни религиозных праздников. В парке "САГа" — более 400 автобусов.

Собственниками ООО "Самара Авто Газ", согласно данным системы "СПАРК-Интерфакс", выступают Геннадий Абазев (35%), Артем Базов (25%) и Андрей Алейников (18%). Пост директора компании занимает Игорь Мишустин. По итогам 2019 г. выручка "Самара Авто Газа" составила 2,5 млрд рублей, чистая прибыль — 48,2 млн рублей. В 2020 г. обороты предприятия несколько снизились. Они просели до 2 млрд рублей.

Как пишет источник, основной причиной проблем "САГа" являлись действующие тарифы, которые по ряду маршрутов были попросту убыточными.

В августе стало известно о готовящейся сделке по продаже "Самара Авто Газа". Эту информацию "СО" подтвердили в департаменте транспорта администрации Самара. "В настоящее время происходит продажа предприятия ООО "Ранд-Транс". В "САГе" сменятся учредители. На данный момент "Ранд-Транс" осуществляет пассажирские перевозки в Москве, Перми, а также Московской и Ярославской областях. Компания располагает собственным парком в 4700 транспортных средств (в основном автобусы МАЗ)", — пояснили в департаменте.

По информации дептранса Самары, условия работы перевозчика с муниципалитетом остаются прежними. В настоящее время между ООО "Самара Авто Газ" и департаментом транспорта администрации Самара заключены два договора и три контракта на осуществление регулярных перевозок по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам. "Новые владельцы "САГа" планируют привезти в Самару 10 новых автобусов МАЗ, оснащенных системами кондиционирования. Начиная со второй половины августа 2021 года новые владельцы предприятия планируют обеспечить выход на линию дополнительного транспорта", — констатируют в департаменте.

Также, добавляют в ведомстве, инвестор обозначил готовность закупить 60 новых автобусов для Самары в 2022 году. Представители "Ранд-Транса" подтвердили, что сделка по покупке "САГа" находится в процессе обсуждения. Смена собственников никак не отразится на операционной деятельности компании. Персонал компании останется прежним, сокращений не планируется.

 

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