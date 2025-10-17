В Самаре задержали высокопоставленных полицейских за коррупцию

Силовики задержали руководство и сотрудников регистрационно-экзаменационного отдела (РЭО) Государственной инспекции безопасности дорожного движения (ГАИ) города Самары. Об этом сообщает ВСО СК России по Самарскому гарнизону.

Как говорят следователи, в регионе продолжают проводить комплексные мероприятия по противодействию нелегальной миграции. Недавно были задержаны работники РЭО по подозрению в систематической выдаче за взятки водительских удостоверений мигрантам без необходимой проверки их навыков управления транспортными средствами.

"Анализ деятельности задержанных лиц выявил, что указанные иностранные граждане осуществляют незаконную трудовую деятельность в сфере пассажирских перевозок, что создает значительные риски для безопасности дорожного движения. Военные следователи продолжают активные мероприятия, направленные на выявление и пресечение противоправной деятельности мигрантов и лиц, организующих нелегальную миграцию, в том числе новые задержания взяточников-мигрантов и их посредников", — сообщает ВСО СК России по Самарскому гарнизону.

В итоге в региональной полиции произошли существенные кадровые изменения. Освобождены от должностей руководители, ответственные за вопросы миграционного контроля и регулирования, что свидетельствует о серьезности подхода к решению данной проблемы.

Напомним, недавно в Самарском ГУ МВД появился новый замначальника по вопросам гражданства. Им стал Александр Бибишев.