16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре задержали высокопоставленных полицейских за коррупцию Псевдосотрудник правоохранительных органов убедил самарчанку перевести более 2 млн руб. на "безопасный" счет. В Тольятти возбудили уголовное дело из-за избиения подростка В суд ушло дело о поножовщине в самарском ТЦ из-за стекла, плохо наклеенного на телефон Сотрудники ФСБ "накрыли" крупную нарколабораторию под Самарой

Преступления Происшествия

В Самаре задержали высокопоставленных полицейских за коррупцию

САМАРА. 17 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 183
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Силовики задержали руководство и сотрудников регистрационно-экзаменационного отдела (РЭО) Государственной инспекции безопасности дорожного движения (ГАИ) города Самары. Об этом сообщает ВСО СК России по Самарскому гарнизону.

Как говорят следователи, в регионе продолжают проводить комплексные мероприятия по противодействию нелегальной миграции. Недавно были задержаны работники РЭО по подозрению в систематической выдаче за взятки водительских удостоверений мигрантам без необходимой проверки их навыков управления транспортными средствами.

"Анализ деятельности задержанных лиц выявил, что указанные иностранные граждане осуществляют незаконную трудовую деятельность в сфере пассажирских перевозок, что создает значительные риски для безопасности дорожного движения. Военные следователи продолжают активные мероприятия, направленные на выявление и пресечение противоправной деятельности мигрантов и лиц, организующих нелегальную миграцию, в том числе новые задержания взяточников-мигрантов и их посредников", — сообщает ВСО СК России по Самарскому гарнизону.

В итоге в региональной полиции произошли существенные кадровые изменения. Освобождены от должностей руководители, ответственные за вопросы миграционного контроля и регулирования, что свидетельствует о серьезности подхода к решению данной проблемы.

Напомним, недавно в Самарском ГУ МВД появился новый замначальника по вопросам гражданства. Им стал Александр Бибишев. 

Гид потребителя

Последние комментарии

Егор Гаврилов 05 сентября 2025 10:29 В Новокуйбышевске будут судить троих наркосбытчиков,

Эта новость не соответствует действительности! Дети не имеют никакого отношения к наркотикам и никогда не занимались их распространением. Детей задержали сотрудники ГНК, избили, заставили всё признать. Однако позже этих же сотрудников и руководство ГНК также задержали по подозрению в сбыте наркотиков. Вероятно, впоследствии их отпустили. Сотрудники СУ СК по г. Новокуйбышевск и прокуратуры решили привлечь к ответственности невиновных людей нашего города, чтобы получить выгоду, повысить статистику, получить премии и выполнить план. Это уголовное дело неоднократно возвращалось прокурору из-за ошибок. Также судья Октябрьского районного суда г. Самара вернул его прокурору как «незаконное и сфальсифицированное». В настоящий момент прокуратура лично заинтересованная в обвинительном исходе этого дела утвердила обвинение в третий раз и направило в суд. ПРОСИМ ВСЕХ НЕРАВНОДУШНЫХ ПОМОЧЬ ДЕТЯМ! Ваш комментарий очень важен. И будет использован в суде. Будет опубликована вся подробная информация, подтверждающая невиновность детей и коррупционные манипуляции органов, все бумаги и постановления, а так же лица их подписывающие если Администрация г. Новокуйбышевск не обратит внимание и не спасет человеческие жизни!

Evlampy Suhodrishev 25 августа 2025 09:26 В Самаре пожилая женщина попалась на изощренную схему мошенников и лишилась 1 млн рублей

И что ж там изощрённого? Обычная стандартная схема лохотрона.

Вера Корн 16 февраля 2025 10:14 Стало известно, где могут быть части тел экс-главы Самары Виктора Тархова и его супруги

Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.

Sky_ KoT 06 февраля 2025 05:21 Внучку экс-мэра Самары Виктора Тархова задержали по подозрению в его убийстве

Весёлая семейка🙂

Οлеся Κнязева 10 декабря 2024 09:52 Многодетная мать из Самары продала право на отцовство пяти мигрантам

Чтобы эту мразь черти в аду драли

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2