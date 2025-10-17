В Самаре из-за долгов МП "Инженерная служба" возбудили дело

На главного бухгалтера муниципального предприятия Самары "Инженерная служба" возбудили уголовное дело. Об этом сообщает "Самараэнерго".

В компании поясняют, что по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности МП городским управлением МВД 30 сентября было вынесено два постановления о возбуждении уголовных дел.

По данным "Самараэнерго", за прошлый отопительный сезон МП "Инженерная служба" получило, но не оплатило энергии на сумму более 56 млн рублей.