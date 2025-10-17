В "Жигулевской долине" пройдет День инноватора

Технопарк в сфере высоких технологий "Жигулевская долина" 23 октября проводит традиционный День инноватора. Он призван помочь технологическим предпринимателям разобраться в возможностях, созданных на уровне региона и страны для развития инновационных проектов.

Эксперты расскажут о мерах поддержки, которые предлагают федеральные и региональные институты: Фонд содействия инновациям, Фонд "Сколково", Агентство по технологическому развитию, Центр поддержки инжиниринга и инноваций, Фонд поддержки технологического предпринимательства, технопарк "Жигулевская долина".

Участники мероприятия узнают об особенностях грантовых программ, инжиниринговых сервисах, преимуществах статуса резидента технопарков, особых мерах поддержки для малых технологических компаний. На мастер-классах и индивидуальных консультациях предприниматели получат практические рекомендации и пошаговые инструкции для заполнения заявок на грантовые конкурсы и иные меры поддержки.

Мероприятие является ежегодным, проводится в технопарке с 2022 года. Организаторами выступают Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области, технопарк "Жигулевская долина".



