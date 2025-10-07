Самарского адвоката обвиняют в обмане клиента на 3 млн рублей

В Промышленный районный суд Самары отправилось уголовное дело адвоката, обвиняемого в крупном мошенничестве. Об этом сообщает региональная прокуратура.

По версии следствия, в июне 2025 г. адвокат взял у подзащитного 3 млн руб. за содействия в смягчении наказания за мошенничество. При этом обвиняемый не имел реальной возможности выполнить обязательства.