В Самарской области лже-инвесторы обманули женщину на 2 млн рублей

В полицию Самары обратилась 35-летняя женщина с заявлением о мошенничестве, передает ГУ МВД по Самарской области.

Женщине позвонили с заманчивым предложением — получить доход от инвестирования. Не проверив легитимность "брокерской фирмы", она решила доверится неизвестным. Следуя инструкции злоумышленника, потерпевшая перевела более 2 млн рублей.

Однако вывести сбережения, как было оговорено с представителем "брокерской фирмы", женщина не смогла. Попытки связаться с "брокером" также не увенчались успехом.

Пострадавшая обратилась за помощью в полицию. В настоящее время возбуждено уголовное дело.