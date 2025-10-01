В Красноярском районе мужчина угнал авто бывшей сожительницы

В полицию Красноярского района обратилась 46-летняя местная жительница. Она сообщила, что с парковки пропала ее Lada Kalina, передает ГУ МВД по Самарской области.

Правоохранители предположили, что машину похитил 34-летний ранее судимый за хулиганство и грубое нарушение ПДД бывший сожитель владелицы.

Через несколько часов автомобиль обнаружили в Тольятти. Удалось задержать и подозреваемого. Задержанный воспользовался конституционным правом и отказался от дачи показаний, однако на него все же возбудили уголовное дело по статье "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения".