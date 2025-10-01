В Красноярском районе мужчина угнал авто бывшей сожительницы

В полицию Красноярского района обратилась 46-летняя местная жительница. Она сообщила, что с парковки пропала ее Lada Kalina, передает ГУ МВД по Самарской области.
Правоохранители предположили, что машину похитил 34-летний ранее судимый за хулиганство и грубое нарушение ПДД бывший сожитель владелицы.
Через несколько часов автомобиль обнаружили в Тольятти. Удалось задержать и подозреваемого. Задержанный воспользовался конституционным правом и отказался от дачи показаний, однако на него все же возбудили уголовное дело по статье "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения".
Последние комментарии
Эта новость не соответствует действительности! Дети не имеют никакого отношения к наркотикам и никогда не занимались их распространением. Детей задержали сотрудники ГНК, избили, заставили всё признать. Однако позже этих же сотрудников и руководство ГНК также задержали по подозрению в сбыте наркотиков. Вероятно, впоследствии их отпустили. Сотрудники СУ СК по г. Новокуйбышевск и прокуратуры решили привлечь к ответственности невиновных людей нашего города, чтобы получить выгоду, повысить статистику, получить премии и выполнить план. Это уголовное дело неоднократно возвращалось прокурору из-за ошибок. Также судья Октябрьского районного суда г. Самара вернул его прокурору как «незаконное и сфальсифицированное». В настоящий момент прокуратура лично заинтересованная в обвинительном исходе этого дела утвердила обвинение в третий раз и направило в суд. ПРОСИМ ВСЕХ НЕРАВНОДУШНЫХ ПОМОЧЬ ДЕТЯМ! Ваш комментарий очень важен. И будет использован в суде. Будет опубликована вся подробная информация, подтверждающая невиновность детей и коррупционные манипуляции органов, все бумаги и постановления, а так же лица их подписывающие если Администрация г. Новокуйбышевск не обратит внимание и не спасет человеческие жизни!
И что ж там изощрённого? Обычная стандартная схема лохотрона.
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли