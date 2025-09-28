Старушка из Чапаевска отдала мошенникам свои сбережения

В полицию Чапаевска с заявлением обратилась 84-летняя местная жительница. Она рассказала, что ей поступил звонок от "сотрудника правоохранительных органов", который сообщил, что ее племяннице срочно требуется операция. Нужны деньги.

Испугавшись за родного человека, пенсионерка согласилась передать деньги "доверенному лицу", который, как сказал собеседник, приедет за деньгами и сразу передаст их на лечение.

После того, как денежные средства были переданы, женщина созвонилась с родственницей, чтобы успокоить ее и рассказать о произошедшем, однако никакого лечения племяннице не предстояло и звонок оказался мошенническим.

Обманутая пенсионерка незамедлительно обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.