В Самаре у главного специалиста банка мошенники украли почти 3 млн рублей

В отдел полиции Самары обратился 26-летний главный специалист одного из банков с заявлением о хищении 2,95 млн руб., сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В ходе выяснения обстоятельств сотрудниками полиции установлено, что мужчине поступил звонок на сотовый телефон от неизвестного человека, который представился сотрудником налоговой службы и убедил, что нужно осуществить запись на прием и для сохранности денежных средств необходимо срочно перевести средства на "безопасный счет". Самарец выполнил все требования злоумышленника. Следуя инструкциям мошенника, мужчина перевел все свои накопления по указанным реквизитам.

Злоумышленник перестал выходить на связь, после чего сотрудник банка понял, что стал жертвой обмана обратилась за помощью в полицию.Возбуждено уголовное дело.