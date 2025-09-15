16+
В Самарской области мужчина убил бывшую возлюбленную после отказа вернуться

САМАРА. 15 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело об убийстве девушки в пос. Суходол Самарской области. Подозреваемый — ее бывший ухажер.

СУ СКР по Самарской области сообщало, что версии следствия, вечером 8 сентября у подозреваемого возник со знакомой в подъезде ее дома. Ссору вызвало излишнее внимание со стороны мужчины. В результате подозреваемый несколько раз ударил девушку ножом в шею, после чего покинул место происшествия и избавился от орудия преступления.
Пострадавшая скончалась здесь же от полученных ран. Следователи и криминалисты установили подозреваемого (его уже заключили под стражу на время расследования). Также удалось найти орудие преступления — нож.
Как сообщили источники Волга Ньюс, девушка и подозреваемый в ее убийстве ранее долго состояли в близких отношениях, но потом расстались. Мужчина не мог смириться с потерей и наблюдал за девушкой со стороны. В день трагедии он встретил ее в подъезде и просил вернуться, но она ответила отказом. 

