Чиновника от образования и подрядчика обвиняют в махинациях с ремонтом школы в Самарской области

Прокуратура Кинель-Черкасского района Самарской области утвердила обвинительное заключение бывшему руководителю МАУ "Центр материально-технического обеспечения образовательных учреждений" и руководителю коммерческой организации. Им вменяют мошенничество в особо крупном размере и служебный подлог.
По версии следствия, в декабре 2022 г. руководитель муниципального учреждения сказал подчиненным подготовить фиктивные контракты на ремонт кровли школы в с. Березняки. При этом фактически ремонт уже провели ранее в рамках другого муниципального контракта. Таким образом подрядчик незаконно получил более 1,5 млн рублей. Эту сумму обвиняемый, предположительно, разделили.
Кроме того, в июне 2024 г. директор организации продал за 45 млн руб. четырехкомнатную квартиру в Отрадном, которая была в залоге у кредитной организации.
Уголовное дело направлено в суд.
Последние комментарии
И что ж там изощрённого? Обычная стандартная схема лохотрона.
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.