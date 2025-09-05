16+
Чиновника от образования и подрядчика обвиняют в махинациях с ремонтом школы в Самарской области

САМАРА. 5 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Прокуратура Кинель-Черкасского района Самарской области утвердила обвинительное заключение бывшему руководителю МАУ "Центр материально-технического обеспечения образовательных учреждений" и руководителю коммерческой организации. Им вменяют мошенничество в особо крупном размере и служебный подлог.

По версии следствия, в декабре 2022 г. руководитель муниципального учреждения сказал подчиненным подготовить фиктивные контракты на ремонт кровли школы в с. Березняки. При этом фактически ремонт уже провели ранее в рамках другого муниципального контракта. Таким образом подрядчик незаконно получил более 1,5 млн рублей. Эту сумму обвиняемый, предположительно, разделили.

Кроме того, в июне 2024 г. директор организации продал за 45 млн руб. четырехкомнатную квартиру в Отрадном, которая была в залоге у кредитной организации.

Уголовное дело направлено в суд.

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

