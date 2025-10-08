16+
Преступления Происшествия

В Самаре завершено расследование дела адвоката, обвиняемого в покушении на мошенничество

САМАРА. 8 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Самарской области завершено расследование уголовного дела в отношении адвоката, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере), сообщает пресс-служба ведомства.

Уголовное дело было возбуждено по материалам, поступившим из УФСБ России по Самарской области.

По версии следствия, в июне 2025 г. фигурант получил от одного из обвиняемых по уголовному делу, возбужденному по факту мошенничества, действующего в рамках оперативно-розыскного мероприятия, денежные средства в размере 3 млн рублей. Обвиняемый пообещал за вознаграждение содействие в смягчении наказания за совершенное противоправное деяние, не имея реальной возможности и намерения выполнять взятые на себя обязательства. Злоумышленник не смог довести свой преступный умысел, направленный на мошенничество, до конца по независящим от него обстоятельствам, так как был задержан сотрудниками УФСБ России по Самарской области.

В рамках расследования уголовного дела наложен арест на имущество фигуранта в целях обеспечения исполнения приговора в части возможных имущественных взысканий.

В настоящее время собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

