Бастрыкину доложат об уголовном деле, связанном с нападением бродячих собак на подростка в Самаре

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В центральный аппарат СК России доложат о ходе расследования нападения бездомных собак на несовершеннолетнюю в Самаре. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.