Уголовное дело возбудили из-за действий дорожного подрядчика ООО "Амонд" Алана Хугаева

В понедельник, 29 сентября, Самарский областной суд рассмотрел жалобу Алана Хугаева об аресте на недвижимость, машины и блокировке счетов ООО "Амонд".

Уголовное дело о предполагаемой неуплате налогов (ст.199 УК РФ) со стороны ООО "Амонд" возбудили сотрудники СУ СКР по Самарской области. Предполагается, что размер налоговой недоимки по Самарской области может быть 33 млн рублей, по Кировской области — 243 млн рублей.

При этом адвокат Хугаева настаивает, что арест на счета нужно отменить, поскольку это мешает вести деятельность и может обернуться неплатежеспособностью компании.

"Это может привести к банкротству или проблемам с контрагентами", — утверждает защита Хугаева в суде.

Представители прокуратуры, напротив, считают меры законными и обоснованными.

В итоге арест на имущество облсуд постановил сохранить. Напомним, ранее уже сообщалось о налоговых претензиях к "Амонду" в суде. Причиной разбирательств стали решения фискалов по результатам проверок в 2024 году. Как следует из судебных документов, налоговики доначислили "Амонду" десятки миллионов рублей. Организация не согласилась с этими решениями и обратилась в арбитражный суд.