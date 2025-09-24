Ухажер с сайта знакомств "развел" жительницу Сызрани на 500 тыс. рублей

В полицию Сызрани обратилась 43-летняя местная жительница, работающая в частной охранной организации. Она пожаловалась, что стала жертвой мошенников, передает ГУ МВД по Самарской области.

Потерпевшая познакомилась на сайте знакомств с мужчиной. Тот представился успешным бизнесменом и предложил женщине дополнительный заработок. Под предлогом инвестирования и получения прибыли он убедил собеседницу установить на телефон специальное приложение.

Следуя инструкциям, женщина оформила кредит в банке на крупную сумму и перевела все полученные деньги на указанный злоумышленником номер телефона. Только после совершения перевода она начала подозревать неладное и обратилась в полицию.

Общий ущерб, причиненный потерпевшей, составил около 500 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.