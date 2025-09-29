В Самаре мигрант пытался подкупить полицейского, но попал под уголовное дело

Самарская полиция пресекла попытку иностранца избежать ответственности за правонарушение, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В середине сентября в Советском районе Самары сотрудники ГАИ, остановив водителя для проверки документов, выяснили, что-то нарушает закон: 29-летний мужчина, прибывший из соседней республики, не имел автоправ.

Пытаясь "замять" неприятную историю, мигрант предложил полицейскому взятку, чтобы его не привлекали к ответственности. Однако госавтоинспектор отказался от взятки и доложил об инциденте руководителю.

Ранее не судимого водителя доставили в следственные органы и возбудили уголовное дело по статье "Дача взятки".

Кроме того, в суд для принятия решений направлены административные материалы, составленные в отношении правонарушителя. По решению суда он будет привлечен к ответственности по статье "Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством".