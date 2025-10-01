Жителя Тольятти заподозрили в мошенничестве с деньгами по соцконтракту

В Тольятти возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере), сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, в 2024 г. фигурант предоставил в районное подразделение центра социального обслуживания населения недостоверные сведения о приобретении оборудования по бизнес-плану социального контракта, необходимого для осуществления предпринимательской деятельности, получив социальную выплату в размере более 345 тыс. руб., которыми распорядился по своему усмотрению.

В настоящее время следователи проводят комплекс следственных действий, направленных на сбор доказательственной базы.