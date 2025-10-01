16+
Преступления Происшествия

Екатерину Тархову, обвиняемую в убийстве экс-главы Самары, оставили за решеткой до декабря

САМАРА. 1 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 376
В среду, 1 октября, суд Самарского района Самары продлил меру пресечения Екатерине Тарховой. Ее обвиняют в убийстве родных бабушки и дедушки (экс-главы Самары Виктора Тархова).

Фото: Ксения Штефан

Напомним, Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства Виктора Тархова и его жены. Это произошло после того, как супруги пропали. Есть данные, что чета Тарховых вошла в квартиру, потом туда зашла их внучка Екатерина. Больше Тарховы-старшие не выходили, а внучка выносила пакеты и бочки. Екатерина стала фигуранткой уголовного дела по п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух человек").

Согласно выводам экспертов, ранее обнаруженные в квартире убитых частицы глубоких сосудов, жировой и мышечной ткани принадлежат потерпевшим. Их кровь найдена также на обуви обвиняемой, изъятой у нее дома. По данным ведомства, также обвиняемая рассказала, что у нее был соучастник — знакомый мужчина. Он покинул Самарскую область и объявлен в розыск.

Екатерине Тарховой назначили психолого-психиатрическую экспертизу. Кроме того, в отношении нее возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в крупном размере") — оно касается махинаций с автомобилем ее бабушки. В феврале в СУ СК РФ по Самарской области сообщили, что Екатерина Тархова признала вину в убийстве. Тела убитых долгое время искали на мусорном полигоне "Преображенка". Но сообщений о находках от правоохранителей пока не было.

Также сообщалось, что в Самаре арестовали мать предполагаемой пособницы в убийстве Тарховых — Таисию Киселеву. Ей предъявили обвинение в мошенничестве с имуществом убитых. По информации из неофициальных источников, Таисия — мать объявленной в розыск Светланы Метревели.

Как сообщили в пресс-службе суда Самарского района Самары, Екатерине Тарховой продлили арест на два месяца, до 2 декабря. Расследование пока продолжается.

Последние комментарии

Егор Гаврилов 05 сентября 2025 10:29 В Новокуйбышевске будут судить троих наркосбытчиков,

Эта новость не соответствует действительности! Дети не имеют никакого отношения к наркотикам и никогда не занимались их распространением. Детей задержали сотрудники ГНК, избили, заставили всё признать. Однако позже этих же сотрудников и руководство ГНК также задержали по подозрению в сбыте наркотиков. Вероятно, впоследствии их отпустили. Сотрудники СУ СК по г. Новокуйбышевск и прокуратуры решили привлечь к ответственности невиновных людей нашего города, чтобы получить выгоду, повысить статистику, получить премии и выполнить план. Это уголовное дело неоднократно возвращалось прокурору из-за ошибок. Также судья Октябрьского районного суда г. Самара вернул его прокурору как «незаконное и сфальсифицированное». В настоящий момент прокуратура лично заинтересованная в обвинительном исходе этого дела утвердила обвинение в третий раз и направило в суд. ПРОСИМ ВСЕХ НЕРАВНОДУШНЫХ ПОМОЧЬ ДЕТЯМ! Ваш комментарий очень важен. И будет использован в суде. Будет опубликована вся подробная информация, подтверждающая невиновность детей и коррупционные манипуляции органов, все бумаги и постановления, а так же лица их подписывающие если Администрация г. Новокуйбышевск не обратит внимание и не спасет человеческие жизни!

Evlampy Suhodrishev 25 августа 2025 09:26 В Самаре пожилая женщина попалась на изощренную схему мошенников и лишилась 1 млн рублей

И что ж там изощрённого? Обычная стандартная схема лохотрона.

Вера Корн 16 февраля 2025 10:14 Стало известно, где могут быть части тел экс-главы Самары Виктора Тархова и его супруги

Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.

Sky_ KoT 06 февраля 2025 05:21 Внучку экс-мэра Самары Виктора Тархова задержали по подозрению в его убийстве

Весёлая семейка🙂

Οлеся Κнязева 10 декабря 2024 09:52 Многодетная мать из Самары продала право на отцовство пяти мигрантам

Чтобы эту мразь черти в аду драли

