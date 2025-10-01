Екатерину Тархову, обвиняемую в убийстве экс-главы Самары, оставили за решеткой до декабря

В среду, 1 октября, суд Самарского района Самары продлил меру пресечения Екатерине Тарховой. Ее обвиняют в убийстве родных бабушки и дедушки (экс-главы Самары Виктора Тархова).

Напомним, Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства Виктора Тархова и его жены. Это произошло после того, как супруги пропали. Есть данные, что чета Тарховых вошла в квартиру, потом туда зашла их внучка Екатерина. Больше Тарховы-старшие не выходили, а внучка выносила пакеты и бочки. Екатерина стала фигуранткой уголовного дела по п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух человек").

Согласно выводам экспертов, ранее обнаруженные в квартире убитых частицы глубоких сосудов, жировой и мышечной ткани принадлежат потерпевшим. Их кровь найдена также на обуви обвиняемой, изъятой у нее дома. По данным ведомства, также обвиняемая рассказала, что у нее был соучастник — знакомый мужчина. Он покинул Самарскую область и объявлен в розыск.

Екатерине Тарховой назначили психолого-психиатрическую экспертизу. Кроме того, в отношении нее возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в крупном размере") — оно касается махинаций с автомобилем ее бабушки. В феврале в СУ СК РФ по Самарской области сообщили, что Екатерина Тархова признала вину в убийстве. Тела убитых долгое время искали на мусорном полигоне "Преображенка". Но сообщений о находках от правоохранителей пока не было.

Также сообщалось, что в Самаре арестовали мать предполагаемой пособницы в убийстве Тарховых — Таисию Киселеву. Ей предъявили обвинение в мошенничестве с имуществом убитых. По информации из неофициальных источников, Таисия — мать объявленной в розыск Светланы Метревели.

Как сообщили в пресс-службе суда Самарского района Самары, Екатерине Тарховой продлили арест на два месяца, до 2 декабря. Расследование пока продолжается.