324 преступления от ОПГ зафиксировали в Самарской области за полгода

В ГУ МВД по Самарской области ответили на запрос Волга Ньюс о борьбе с оргпреступностью на территории региона.

"Сообщаю, что за первое полугодие 2025 г. выявлено 324 преступления, совершенных в составе организованных групп. В обозначенный период выявлено 90 лиц, совершивших данные преступления", — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

При этом в полиции не смогли пояснить, есть ли у правоохранителей информация о существовании в текущее время таких группировок как "Индейцы", "Сиротинские", "Шейкинские" и прочие, сославшись на государственную тайну.

Недавно в суде прозвучала версия, что ОПГ "Сиротинские" могут продолжать действовать. Их предполагаемый лидер Игорь Сиротенко находится в розыске. Также в Самаре несколько человек выслушали приговор, связанный с деятельностью группировки "Индейцы", которым помогал на тот момент начальник криминальной милиции. А на днях облсуд пересмотрел один из приговоров, связанный с группировкой "Неверовские".